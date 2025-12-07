امنیت رژیم صهیونیستی در سند جدید آمریکا

اسماعیل بقایی در نشست خبری، ضمن تبریک روز دانشجو، اظهار داشت: یکی از تحولات مهم نه فقط برای ما بلکه برای جامعه بین المللی و جنوب جهانی و همه کشورهایی که قائل به حاکمیت قانون در روابط بین الملل هستند، تعیین روز ۴ دسامبر به عنوان روز بین المللی اقدامات قهرآمیز بین المللی است. این قطعنامه به شماره ۷۹۲۹۳ امسال به تصویب رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اولین نشست برای بزرگداشت این روز در سازمان ملل برگزار شد که این خود نشانه نگرانی جامعه جهانی به روش‌های قهرآمیز است که به نظر این تحول را باید بسیار بزرگ داشت و در مورد آن نوشت.

۴۰۰ فلسطینی بی گناه پس از آتش بس جانشان را از دست دادند

وی ادامه داد: در منطقه ما وضعیت ناگواری را در غزه شاهدیم. قریب به ۴۰۰ فلسطینی بی گناه پس از آتش بس جانشان را از دست دادند. نهادهای بین المللی و اشخاص دارای مسئولیت بین المللی مثل گزارشگر حقوق بشر فلسطینیان به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. امیدواریم جامعه جهانی هرچه سریع‌تر اقدام عاجل برای توقف رژیم در غزه و سایر کشورهای منطقه را اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد انتشار سند جدید امنیت ملی آمریکا، گفت: قاعدتاً این سند را بررسی خواهیم کرد. از اولین نگاه مشخص هست که این سند خیلی عریان و هر آنچه را که در سالیان گذشته دولت‌های آمریکا دنبالش بودند را صادقانه بیان کردند. همه دغدغه شأن در غرب آسیا دسترسی به منابع انرژی و تأمین امنیت اسرائیل است. از فهوای این سند می‌توانیم ارزیابی کنیم که آمریکا خودش را در جایگاه داوری در کشورهای جهان قرار داده که هیچ طرفی نمی‌پذیرد. این سند بیش از آن که سند امنیت ملی آمریکا باشد، سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است. این خود به معنای همدستی آمریکا در جنایات رژیم است. خود سند بویژه در مورد افتخار کردن به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، نشانگر پذیرش مسؤولیت بین المللی آمریکا در قبال این حمله است.

تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه نیست

وی در مورد ادعاها پیرامون جزایر سه‌گانه ایران، افزود: در مورد جزایر موضع ما روشن است و به لحاظ تاریخی و حقوقی تردیدی در حاکمیت ایران بر این جزایر نیست. این بیانیه تکرار ادعاهایی است که در بیانیه‌های مختلف امارات و شورای همکاری خلیج فارس وجود داشته است و این ادعاها تکرار ادعاهای قبلی است. ما به هیچ عنوان چنین ادعاهایی را نمی‌پذیریم. واکنش مسؤولین داخلی به این موضوع امری طبیعی است و هر ایرانی نسبت به امنیت ملی حساس است. توصیه ما این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس در کفتارها طوری عمل شود که آب به آسیاب دشمن (رژیم صهیونیستی) نریزیم. ایران پایبند به روابط خوب به حسن همجواری با کشورهای منطقه است.

وی در مورد وجود میانجی برای ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: با آژانس در تماس هستیم. ما عضو معاهده ان پی تی هستیم و تماس‌ها از طریق نمایندگی مان در وین با آژانس وجود دارد. اینکه طرف‌های دیگر در گفتگوهای دیگر با آژانس بحث کنند خیلی موضوع عجیبی نیست. اینکه بگوییم که بحث میانجی وجود دارد این‌طور نیست.

هیچ‌گونه دخالت در امور داخلی لبنان نداریم

بقایی در مورد ادعاها پیرامون دخالت‌های ایران در مسائل مربوط به حزب الله لبنان، تصریح کرد: ما هیچ‌گونه دخالت در امور داخلی لبنان نداریم، حزب الله یک بخش ریشه دار در جامعه لبنان است. اینکه ما همواره دغدغه صلح و امنیت در منطقه را داریم، این را نباید به معنای مداخله در امور داخلی هیچ کشوری قرار داد. همانطور که آقای وزیر اعلام کردند ما آمادگی کامل برای گفتگوی دوجانبه با مقامات لبنان داریم. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات لبنان و بحث راهبرد دفاعی باید از طریق گفتگو تصمیم‌گیری شود و بحث سلاح لبنان موضوعی است که خود حزب الله لبنان باید موضع گیری کند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا توسط کشورهای دیگر گفت: اینکه مقام‌های دیگر در منطقه پیغامی بیاورند امر رایجی است. کانال رسمی ارتباطی ما دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران یعنی سفارت سوئیس است.

صحبت آمریکا از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست

وی در مورد ادعاهای تام باراک علیه ایران، تصریح کرد: این امر واضحی بوده است. دولت‌های آمریکا همواره تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران داشتند و آن چیزی که خودشان از تغییر نظام نام می‌برند، خودش پذیرش اقدام آمریکا برای نقض حاکمیت ملی یک کشور است. مداخله آمریکا در امور ایران سابقه طولانی دارد و صحبت از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست. آمریکا باید رویکردش را تغییر دهد که ما می‌دانیم تغییر عادت دشوار یا محال است.

بقایی درباره اقدام عراق برای مسدودسازی دارایی‌های حزب الله و انصارالله، افزود: مقامات عراق اعلام رسمی کردند و برای ما هم گفته مقامات ملاک است. برای همه ملت‌ها روشن است که حزب الله برای امر قانونی و مشروع دارند مبارزه می‌کنند و طبق حقوق بین‌الملل اینها جز نهضت‌های آزادی بخش هستند.

بسیار نگران از تداوم تنش بین پاکستان و افغانستان هستیم

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تلاش‌های ایران برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان، عنوان کرد: ما بسیار نگران از تداوم تنش هستیم. به این دلیل اینکه ما با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی و دینی هستیم و همچنین مرز مشترک داریم. هرگونه ناامنی برای ما هم مضر است. در همان روزهای نخست ما آمادگی خود برای هرگونه کمک را اعلام کردیم. این مسیر، مسیر مستمری است. ما با هر دو طرف ارتباط داریم. در سفر آقای لاریجانی به پاکستان این موضوع مطرح شده است. ما برای کاهش تنش تلاش می‌کنیم.

سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده

وی در مورد سفر امروز عراقچی به جمهوری آذربایجان، گفت: عراقچی فردا دیدارهایی با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آذربایجان خواهد داشت. تلاش داریم از قِبل تحرکات و رفت و آمدها روابط را گسترش دهیم و تلاش کنیم برای صلح و ثبات در منطقه قفقاز که برای ما هم مهم است. سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده انجام خواهد شد. در سطح وزارت خارجه هفته‌های آینده دیداری با مقام‌های عالی‌رتبه بلاروس و روسیه خواهیم داشت و عراقچی سفری به روسیه و بلاروس خواهد داشت در ادامه رایزنی‌های مستمری که با این دو کشور وجود دارد.

اسرائیل متعلق به منطقه نیست

بقایی در مورد خاورمیانه جدید، افزود: ما جایگاه و نقش مان در منطقه تأمین است. ایران میراث دار یک تمدن دیرپا و صاحب یک فرهنگ غنی است که در طول زمان به خوبی یاد گرفته که چگونه خود را با شرایط تطبیق دهد. موضوعی که باید دغدغه کشورهای منطقه باشد سیطره طلبی رژیم است. تنها طرفی که خاک دو کشور منطقه را در اشغال خود دارد، در این دوسال به اندازه ۱۲ بمب اتم که در هیروشیما استفاده شد در غزه بمب ریخته است. اصرار بر جنگ‌های بی پایان علیه ملت‌های منطقه دارد لذا نشان می‌دهد اسرائیل متعلق به منطقه نیست.



بقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی و اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ، شاهدیم که آمریکا اعلام کرده به تماشاچیان ایرانی ویزا نخواهد داد. موضع دستگاه دیپلماسی چیست؟ گفت: به عنوان کشور برگزارکننده، طبق مقررات فیفا، آمریکا موظف است شرایط لازم برای حضور تیم‌های شرکت‌کننده، مربیان و همه اعضای هیئت مربوطه را فراهم کند. این یک تعهد بین‌المللی است که همزمان با اعطای مقام میزبانی به یک کشور باید پذیرفته شود و نقض آن مسئولیت بین‌المللی آمریکا را در پی دارد. ما مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدام آمریکا در خودداری از صدور روادید برای اعضای هیئت اعزامی ایران جهت شرکت در مراسم قرعه‌کشی اعلام کرده‌ایم. انتظار ایران کاملاً قانونی و منطقی است که فیفا به عنوان نهاد برگزارکننده و متولی جام جهانی، وظایف خود را در این زمینه انجام دهد.