کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۸۲
| |
602 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در نتیجه همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و فراجا یزد، متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصدبرابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه می‌کند. شاکی در اثر این فریب با تهیه و جمع‌آوری مبلغ مذکور، وجه را به حساب معرفی‌شده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود.

متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی کرد. در نهایت پنهان‌گاه وی در یزد توسط پلیس شناسایی و متهم به هنگام تلاش برای خروج از یزد دستگیر و به یزد منتقل گردید.

پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و متهم روانه زندان شد. متعاقباً پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید.

 به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در شامگاه روز شنبه ۱۵ آذر، شهروندان از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس تحت عناوین سرمایه‌گذاری ارزی، سود کلان تضمینی و مشابه آن جداً خودداری کرده و موارد مشکوک را فوراً به پلیس ۱۱۰ یا از طریق لینک ارتباط مردمی با پایدار در پیام‌رسان ایتا به دادستانی یزد اطلاع دهند.

برچسب ها
یزد کلاهبرداری پولشویی سودجویی سکه بهار آزادی
گزارش خطا
