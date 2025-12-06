میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی برخی مدارس در استان مرکزی

کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، با صدور اطلاعیه‌ای از فعالیت غیرحضوری مدارس دو شهر و تعدادی از روستاهای استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۸۱
| |
315 بازدید
تعطیلی برخی مدارس در استان مرکزی

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز یکشنبه شانزدهم آذر به شرح ذیل اعلام می‌شود:

تعطیلی کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک

برگزاری غیرحضوری کلیه کلاس‌های دوره‌های آموزشی ابتدایی در شهرهای اراک و ساوه و روستاهای رباط‌میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی‌آباد، گاوخانه، جمال‌آباد، مرزیجران‌، خانه‌میران و نظم‌آباد

تعطیلی آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان در شهرهای اراک، ساوه و شازند

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای

پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت و جلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود ‌توسط شهرداری‌های اراک، ساوه و شازند و سایر شهرها

تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان بویژه‌ گروه‌های حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم‌سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره‌های آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند

توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز

