تعطیلی برخی مدارس در استان مرکزی

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز یکشنبه شانزدهم آذر به شرح ذیل اعلام میشود:
تعطیلی کلیه مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک
برگزاری غیرحضوری کلیه کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی در شهرهای اراک و ساوه و روستاهای رباطمیل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، جمالآباد، مرزیجران، خانهمیران و نظمآباد
تعطیلی آموزشگاههای علمی آزاد و زبان در شهرهای اراک، ساوه و شازند
موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینهای
پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود توسط شهرداریهای اراک، ساوه و شازند و سایر شهرها
تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص
درخواست از عموم شهروندان بویژه گروههای حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا
تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کمسولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند
توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز