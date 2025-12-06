میلی صفحه خبر لوگو بالا
وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

روز یکشنبه مدارس شهرستان های تبریز، اسکو، عجبشیر، آذرشهر و بناب در تمام مقاطع تحصیلی شیفت صبح، فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهند کرد.
وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

به گزارش تابناک، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، مصوبات جلسه کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:

مقرر شد در روز یک‌شنبه، با توجه به پیش بینی‌های انجام یافته مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، عجبشیر، آذرشهر و بناب در تمام مقاطع تحصیلی شیفت صبح، فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح آغاز نمایند.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات و سایر مدارس در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند نمود.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهرهای ذکر شده آلوده تداوم داشته باشد

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

آذربایجان شرقی آلودگی هوا مدارس فعالیت مدارس سامانه بارشی کاهش آلودگی تبریز اسکو عجبشیر بناب
