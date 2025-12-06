هشدار بارش برف و تگرگ در ۱۶ استان کشور

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و اعلام کرد: از روز دوشنبه (۱۷ آذر) تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش برف و باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیشبینی میشود.
بر اساس هشدار نارنجی این سازمان، روز دوشنبه (۱۷ آذر) این شرایط در جنوب استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات استانهای تهران و البرز، روز سهشنبه (۱۸ آذر) در نیمه جنوبی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و روز چهارشنبه (۱۹ آذر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، ارتفاعات استانهای تهران و البرز، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرههای این سامانه بارشی، احتمال اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی جادهها بهویژه در گردنههای کوهستانی، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، مهگرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت و خسارت به سازههای موقت، محصولات و ماشینآلات کشاورزی را متذکر شد.
این سازمان به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، توصیه کرد که مردم از سفرهای غیرضروری بهویژه در گردنههای برفگیر خودداری کنند، خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز باشند، از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز شود، فعالیتهای کوهنوردی و تفریحی مانند طبیعتگردی و ورزشهای هوایی محدود گردد، نیروهای امدادی راهداری و شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای برفروبی آماده باشند و عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیلها خودداری کنند.
هشدار زرد هواشناسی؛ آغاز بارشها و مهگرفتگی در ۲۳ استان از یکشنبه
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد دیگر نیز اعلام کرد: از روز یکشنبه (۱۶ آذر) تا چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و نقاط سردسیر، بارش برف و مهگرفتگی محتمل است.
بر اساس اعلام این سازمان، روز یکشنبه (۱۶ آذر) شرایط جوی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، شمال کرمانشاه، زنجان و دامنه و ارتفاعات اردبیل، روز دوشنبه (۱۷ آذر) در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، لرستان، همدان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان، روز سهشنبه (۱۸ آذر) در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و غرب قم و روز چهارشنبه (۱۹ آذر) در مازندران، غرب گلستان، گیلان، البرز، تهران، قم، شمال فارس، بوشهر و ارتفاعات سمنان دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی درباره مخاطرات این شرایط جوی هشدار داد و توصیههای پیشگیرانه شامل محدود کردن سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها، خودداری از توقف در بستر رودخانهها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و تفریحی، آمادگی نیروهای امدادی و محدودیت تردد عشایر و دامداران را یادآور شد.