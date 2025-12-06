میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف پرونده قانون عفاف و حجاب را بست!

قالیباف گفت: امروز برای عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم و رئیس محترم قوه قضائیه طی هفته‌های اخیر به این موضوع اشاره کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۶۱
| |
10365 بازدید
قالیباف پرونده قانون عفاف و حجاب را بست!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم، برخی دنبال کنندگان موضوع حجاب دغدغه حجاب ندارند.

وی اضافه کرد: معتقدم امروز برخی کسانی که موضوع عفاف و حجاب را دنبال می‌کنند در واقع دغدغه فرهنگی و حجاب ندارند بلکه دغدغه سیاسی دارند که برای این کار مضر است؛ من بیشترین وقت را برای تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب گذاشتم. در استان‌های مختلف این موضوعات را با نخبگان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و حوزوی دنبال کردم که چند جلسه آن در مشهد برگزار شد و حجاب دغدغه جدی و اساسی ماست.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: ما به حکمرانی در فضای مجازی قائل هستیم چرا که فضای مجازی به صورت روزانه در زندگی مردم از جمله آموزش، خرید و فروش، ارز دیجتیالی و... تاثیر دارد و ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود مقابله با تخلفات، قانون می‌خواهد و هیچ کشوری در دنیا در حوزه فضای مجازی فاقد حکمرانی نیست.

وی افزود: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی تصویب و ابلاغ شده که در حال پیگیری است و این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می‌کند و هم خارج شدن واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است.

رئیس مجلس در همین زمینه تاکید کرد: اینکه امروز فیلترینگ انجام شود که بالای ۷۰ درصد مردم با فیلترشکن‌ها وارد فضای مجازی می‌شوند را نمی‌پذیریم چرا که باعث آثار ضد امنیتی و ضد اخلاقی برای مردم می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس حجاب بی حجابی قانون حجاب
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات اژه‌ای درباره مقابله قانونی با بی‌حجابی
مجری تلویزیون: یک خانم ایرانی نمی‌خواهد حجاب اسلامی داشته باشد کما اینکه...
پوشش و حجاب زنان در بهشت چگونه است؟
انتقاد تند دادستان کل کشور: حجاب را شخصی ندانید
تندروها این بار به سراغ رهبر انقلاب رفتند!
ناگفته های "حجاب" در نامه تازه مجلسیان
قالیباف: ادعاها درباره حجاب انگیزه سیاسی دارد
توئیت قالیباف در رابطه با قانون حجاب
لایحه حجاب جامعه را دوقطبی می کند
حسن روحانی: ۹۰ درصد مردم با این قانون مخالفند
جزئیات مجازات‌ها و مبلغ جریمه‌ها در قانون حجاب
قالیباف، ابلاغ قانون حجاب را به تعویق می‌اندازد
حمله «مهری طالبی» این بار به رئیس مجلس!
بیانیه طلاب حوزه علمیه قم درباره قانون حجاب
محقق داماد: نمی‌توان حجاب را با چکش درست کرد
آیت‌الله مکارم: با بی‌حجابی باید حساب شده عمل کرد
آیا قانون فعلی مبارزه با بدحجابی، قابل اجراست؟
تفاوت کشف حجاب رضاخانی با الزام امروز چیست؟
راهکار قالیباف برای برخورد سلبی با بی‌حجابی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005djF
tabnak.ir/005djF