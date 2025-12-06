قالیباف پرونده قانون عفاف و حجاب را بست!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم، برخی دنبال کنندگان موضوع حجاب دغدغه حجاب ندارند.
وی اضافه کرد: معتقدم امروز برخی کسانی که موضوع عفاف و حجاب را دنبال میکنند در واقع دغدغه فرهنگی و حجاب ندارند بلکه دغدغه سیاسی دارند که برای این کار مضر است؛ من بیشترین وقت را برای تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب گذاشتم. در استانهای مختلف این موضوعات را با نخبگان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و حوزوی دنبال کردم که چند جلسه آن در مشهد برگزار شد و حجاب دغدغه جدی و اساسی ماست.
قالیباف در ادامه تأکید کرد: ما به حکمرانی در فضای مجازی قائل هستیم چرا که فضای مجازی به صورت روزانه در زندگی مردم از جمله آموزش، خرید و فروش، ارز دیجتیالی و... تاثیر دارد و ممکن است کلاهبرداریهایی انجام شود مقابله با تخلفات، قانون میخواهد و هیچ کشوری در دنیا در حوزه فضای مجازی فاقد حکمرانی نیست.
وی افزود: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی تصویب و ابلاغ شده که در حال پیگیری است و این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال میکند و هم خارج شدن واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است.
رئیس مجلس در همین زمینه تاکید کرد: اینکه امروز فیلترینگ انجام شود که بالای ۷۰ درصد مردم با فیلترشکنها وارد فضای مجازی میشوند را نمیپذیریم چرا که باعث آثار ضد امنیتی و ضد اخلاقی برای مردم میشود.