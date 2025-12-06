قالیباف پرونده قانون عفاف و حجاب را بست!

قالیباف گفت: امروز برای عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم و رئیس محترم قوه قضائیه طی هفته‌های اخیر به این موضوع اشاره کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم، برخی دنبال کنندگان موضوع حجاب دغدغه حجاب ندارند.

وی اضافه کرد: معتقدم امروز برخی کسانی که موضوع عفاف و حجاب را دنبال می‌کنند در واقع دغدغه فرهنگی و حجاب ندارند بلکه دغدغه سیاسی دارند که برای این کار مضر است؛ من بیشترین وقت را برای تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب گذاشتم. در استان‌های مختلف این موضوعات را با نخبگان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و حوزوی دنبال کردم که چند جلسه آن در مشهد برگزار شد و حجاب دغدغه جدی و اساسی ماست.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: ما به حکمرانی در فضای مجازی قائل هستیم چرا که فضای مجازی به صورت روزانه در زندگی مردم از جمله آموزش، خرید و فروش، ارز دیجتیالی و... تاثیر دارد و ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود مقابله با تخلفات، قانون می‌خواهد و هیچ کشوری در دنیا در حوزه فضای مجازی فاقد حکمرانی نیست.

وی افزود: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی تصویب و ابلاغ شده که در حال پیگیری است و این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می‌کند و هم خارج شدن واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است.

رئیس مجلس در همین زمینه تاکید کرد: اینکه امروز فیلترینگ انجام شود که بالای ۷۰ درصد مردم با فیلترشکن‌ها وارد فضای مجازی می‌شوند را نمی‌پذیریم چرا که باعث آثار ضد امنیتی و ضد اخلاقی برای مردم می‌شود.