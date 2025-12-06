میلی صفحه خبر لوگو بالا
خلاصه استراتژی امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵ 

«آمریکا باید منابع خود را برای حفاظت از مردم، مرزها و رفاه داخلی به کار گیرد. رهبری جهانی تنها زمانی معنا دارد که بر پایه قدرت داخلی پایدار بنا شده باشد
به گزارش تابناک، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایرانی در تحلیل سند جدید امنیت ملی آمریکا در یادداشتی با عنوان «خلاصه استراتژی امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵» خود نوشت:

‏الف: تمرکز بر حفاظت از مردم و رفاه داخلی به جای مدیریت همه بحران‌های جهانی.

‏ ب: بازگشت به واقع‌گرایی راهبردی و پایان سیاست‌های جهانی‌گرایانه پس از جنگ سرد.

‏۱- اصول راهنما
‏•امنیت مرزها و کنترل مهاجرت.
‏•بازسازی قدرت اقتصادی و صنعتی.
‏•استقلال تصمیم‌گیری و کاهش وابستگی به نهادهای بین‌المللی.
‏•تقسیم بار امنیتی با متحدان.

‏۲-اولویت‌های داخلی
‏•کنترل کامل مرزها و پایان مهاجرت گسترده.
‏•مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته.
‏•تقویت امنیت سایبری و زیرساخت‌های حیاتی.
‏•انسجام اجتماعی و مقابله با افراط‌گرایی داخلی.

‏۳- سیاست خارجی منطقه‌ای
‏•نیمکره غربی: اولویت اصلی؛ بازگشت به دکترین مونرو.
‏•اروپا: کاهش تعهدات؛ امنیت اروپا مسئولیت خود اروپایی‌هاست.
‏•آسیا: تمرکز بر روابط اقتصادی با چین؛ تقسیم بار امنیتی با متحدان.
‏•خاورمیانه: کاهش حضور نظامی؛ ایران تهدید کاهش‌یافته.
‏•آفریقا: اهمیت کمتر؛ توجه محدود به منابع و ثبات.

‏۴- رویکرد نسبت به قدرت‌های بزرگ
‏•چین: شریک اقتصادی، نه دشمن ژئوپلیتیک.
‏•روسیه: مشکل اروپا، نه تهدید حیاتی آمریکا.
‏•ایران: تهدید کاهش‌یافته؛ تمرکز بر جلوگیری از بی‌ثباتی.
‏•کره شمالی: عملاً حذف از دستور کار.

‏۵- ابزارهای قدرت ملی
‏•اقتصاد: ستون اصلی امنیت؛ بازگرداندن تولید به داخل.
‏•ارتش: چابک‌تر، کمتر جهانی، متمرکز بر نیمکره غربی.
‏•دیپلماسی: توافق‌های دوجانبه؛ تمرکز بر منافع حیاتی.
‏•فناوری: سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، انرژی نو، امنیت سایبری.

‏۶- جمع‌بندی
‏«آمریکا باید منابع خود را برای حفاظت از مردم، مرزها و رفاه داخلی به کار گیرد. رهبری جهانی تنها زمانی معنا دارد که بر پایه قدرت داخلی پایدار بنا شده باشد

آمریکا امنیت ملی سند جدید قدرت آمریکا ابرقدرت رهبری جهان ترامپ رئیس جمهور آمریکا
