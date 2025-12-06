به گزارش تابناک، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایرانی در تحلیل سند جدید امنیت ملی آمریکا در یادداشتی با عنوان «خلاصه استراتژی امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵» خود نوشت:
الف: تمرکز بر حفاظت از مردم و رفاه داخلی به جای مدیریت همه بحرانهای جهانی.
ب: بازگشت به واقعگرایی راهبردی و پایان سیاستهای جهانیگرایانه پس از جنگ سرد.
۱- اصول راهنما
•امنیت مرزها و کنترل مهاجرت.
•بازسازی قدرت اقتصادی و صنعتی.
•استقلال تصمیمگیری و کاهش وابستگی به نهادهای بینالمللی.
•تقسیم بار امنیتی با متحدان.
۲-اولویتهای داخلی
•کنترل کامل مرزها و پایان مهاجرت گسترده.
•مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته.
•تقویت امنیت سایبری و زیرساختهای حیاتی.
•انسجام اجتماعی و مقابله با افراطگرایی داخلی.
۳- سیاست خارجی منطقهای
•نیمکره غربی: اولویت اصلی؛ بازگشت به دکترین مونرو.
•اروپا: کاهش تعهدات؛ امنیت اروپا مسئولیت خود اروپاییهاست.
•آسیا: تمرکز بر روابط اقتصادی با چین؛ تقسیم بار امنیتی با متحدان.
•خاورمیانه: کاهش حضور نظامی؛ ایران تهدید کاهشیافته.
•آفریقا: اهمیت کمتر؛ توجه محدود به منابع و ثبات.
۴- رویکرد نسبت به قدرتهای بزرگ
•چین: شریک اقتصادی، نه دشمن ژئوپلیتیک.
•روسیه: مشکل اروپا، نه تهدید حیاتی آمریکا.
•ایران: تهدید کاهشیافته؛ تمرکز بر جلوگیری از بیثباتی.
•کره شمالی: عملاً حذف از دستور کار.
۵- ابزارهای قدرت ملی
•اقتصاد: ستون اصلی امنیت؛ بازگرداندن تولید به داخل.
•ارتش: چابکتر، کمتر جهانی، متمرکز بر نیمکره غربی.
•دیپلماسی: توافقهای دوجانبه؛ تمرکز بر منافع حیاتی.
•فناوری: سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، انرژی نو، امنیت سایبری.
۶- جمعبندی
«آمریکا باید منابع خود را برای حفاظت از مردم، مرزها و رفاه داخلی به کار گیرد. رهبری جهانی تنها زمانی معنا دارد که بر پایه قدرت داخلی پایدار بنا شده باشد