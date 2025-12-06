مدارس این استان هم یکشنبه غیرحضوری است

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قم در شامگاه ۱۵ آذر کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیشبینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، به ریاست خسرو سامری معاون عمرانی استاندار قم تشکیل و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس در روز یکشنبه بود.
بر اساس گزارشهای اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانیها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز یکشنبه ۱۶ آذر، غیرحضوری شد.
بنابر این گزارش؛ البته دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده کنند.
شهروندان به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز یکشنبه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.