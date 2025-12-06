میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعتراف فرستاده ویژه ترامپ درباره ایران!

فرستاده ویژه ترامپ به سوریه اعتراف کرد که تلاش های آمریکا برای تغییر نظام در ایران شکست خورده است.
اعتراف فرستاده ویژه ترامپ درباره ایران!

تام باراک فرستاده ویژه ترامپ به سوریه در گفتگو با نشریه نشنال مدعی شد که دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از هیچ روندی برای تغییر نظام در ایران حمایت نمی‌کنند بلکه خواهان دستیابی به راهکارهای منطقه‌ای هستند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اعتراف به تلاش‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران گفت که واشنگتن ۲ بار برای تغییر نظام در ایران تلاش کرد و نتیجه نگرفت. باراک گفت که این مسائل باید به کشورهای منطقه سپرده شود و چنین اقدامی عاقلانه تر است.

باراک مدعی شد که دولت آمریکا تمایل دارد به یک توافق با تهران دست پیدا کند. وی در عین حال برای توافق با ایران پیش شرط تعیین کرد و گفت که تهران باید جدیت از خود نشان داده و دست از حمایت از نیروهای منطقه‌ای اش بردارد.

وی درباره سوریه نیز گفت که آمریکا شاهد یک فرصت واقعی برای توافق میان دمشق و رژیم صهیونیستی بر سر مرزها و مناطق امن و بعد از آن حرکت به سمت عادی سازی روابط است.

