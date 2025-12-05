میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا فروش تراشه به ایران و چین را ممنوع می‌کند

گروهی از نمایندگان هر دو حزب آمریکا در مجلس سنای این کشور طرحی برای جلوگیری از فروش تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به ایران و چین ارائه کردند.
گروهی دوحزبی از سناتورهای ایالات متحده لایحه جدیدی را معرفی کرده‌اند که هدف آن جلوگیری از هرگونه کاهش محدودیت‌ها بر صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به کشورهای ایران، چین، روسیه و کره شمالی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که این تلاش می‌تواند رویکرد کنونی دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ در قبال کنترل صادرات فناوری را با دشواری‌هایی روبه‌رو سازد.

این طرح، روز پنجشنبه توسط سناتور تام کاتن یکی از تندروترین نماینده‌های جمهوری‌‌خواه در کنگره آمریکا ارائه شد.

بر اساس این لایحه، دولت آمریکا برای مدت دو سال و نیم از تصویب یا امضای هرگونه اقدامی که دسترسی چهار کشور مذکور به تراشه‌های هوش مصنوعی را آسان‌تر کند، منع خواهد شد.

به موجب این لایحه که «قانون تراشه‌های امن» نام دارد ، وزارت بازرگانی آمریکا که مسئول نظارت بر کنترل‌های صادراتی است، موظف خواهد بود هرگونه درخواست مجوز برای فروش یا انتقال تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا به خریداران مستقر در چین، روسیه، ایران یا کره شمالی را رد کند.

در ماه‌های اخیر، وزارت بازرگانی آمریکا در پی اعمال محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب (که برای زنجیره‌های تأمین جهانی فناوری حیاتی هستند)، محدودیت‌هایی را بر تراشه‌های هوش مصنوعی موسوم به Nvidia H20 وضع کرد، اما بعداً این تصمیم را کرد.

این اقدام با انتقاد جان مولنار، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، مواجه شد.

به عنوان بخشی از مذاکرات گسترده‌تر با پکن برای به تأخیر انداختن محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد کمیاب، ترامپ اجرای قوانینی را که فروش فناوری آمریکا به شرکت‌های چینیِ از قبل در لیست سیاه قرار گرفته را محدود می‌کرد، برای یک سال به تعویق انداخت. او همچنین متعهد شده است قانونی را که در دوران دولت بایدن تصویب شد و محدودیت‌های جهانی برای صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی تعیین می‌کرد، لغو نماید.
 

