به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، در نشست با فعالان سیاسی استان، با اشاره به ضرورت دقت در طرح مسائل عمومی گفت: اگر قرار است از پشت تریبون مطالبی مطرح شود، دستکم باید یک برگ سند درباره آن مطالب نشان داده شود!
رئیس جمهور با انتقاد از انتشار اخبار نادرست و استنادهای غیرمستند افزود: نباید بر اساس شنیدههای نامطمئن، به افکار عمومی خوراک داده شود. وقتی من الان در میان شما ایستادهام و توضیح میدهم چه کاری در حال انجام است، درست نیست گفته شود که تصمیمات دولت در حال نابود کردن منطقه است. پروژهای بدون طی مراحل کارشناسی تصویب نشده است.
پزشکیان با اشاره به سخنان یکی از حاضران که از نابسامانیها گلایه کرده بود، اظهار داشت: اصلاحات زمانبر است و هیچ چیز دفعتاً و یکباره اصلاح نمیشود. اگر قرار است اصلاحی انجام شود باید مشخص کنیم چه چیزی را، با چه برنامهای و در چه بازه زمانی میخواهیم اصلاح کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: تصور اینکه در عرض یک سال بتوان همه گرفتاریها و گرهها را حل کرد واقعبینانه نیست. من چنین معجزهای را نمیشناسم. با وجود این، در همین مدت توانستیم هزاران نفر از افرادی را که قبلاً گزینش و رد شده بودند، به سیستم اداری بازگردانیم؛ هر چند بخشی هنوز حل نشده و حق میدهیم که مطالبه وجود داشته باشد، اما این نشان میدهد تغییراتی آغاز شده و بسیاری از مواردی که میتوانست به درگیری و تنش تبدیل شود به وحدت تبدیل شده است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه هرگز نگفتهام در یک لحظه خواهم آمد و همه چیز را حل خواهم کرد، افزود: از ابتدا گفتهام که تغییر رفتار یک جامعه و یک ساختار، نیازمند دههها زمان است، نه اینکه حرف یک سال و 2 سال باشد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع آب و محیط زیست اظهار داشت: هنوز هیچ تصمیم قطعی نگرفتهایم، در حالی که دانشگاهها در حال بررسیاند که در حوزه آب چه باید کرد. بدون اطلاع کافی، برخی پشت تریبون یا در خیابان میگویند که شما دارید منطقه را نابود میکنید! چه کسی گفته است ما میخواهیم منطقه را نابود کنیم یا محیط زیست برای ما مهم نیست! عدهای بدون اطلاع از روند کارشناسی، حرفهایی مطرح و مردم را نگران میکنند.
پزشکیان ادامه داد: ما تیمی از دانشگاهها تشکیل دادهایم؛ نه از گروههایی که نسبت به منطقه سوءگیری داشته باشند، بلکه از دانشگاه تهران، تربیت مدرس، دانشگاههای مشهد و دیگر مراکز علمی و نه فقط در یک رشته محیط زیست، بلکه مجموعهای از رشتههای کشاورزی، اقتصاد، جامعهشناسی و علوم فنی. از این اساتید خواستهایم اگر قرار است مداخلهای در حوزه آب و محیط زیست انجام شود بگویند کجا، چگونه و اگر عارضهای ایجاد شد چگونه باید آن را جبران کرد.
رئیس جمهور با اشاره به جلسات کارشناسی در تهران گفت: جلسهای برگزار شد که در آن استانداران، رؤسای دانشگاهها و اساتید خبره حضور داشتند و بحث و بررسی کردند. در این جلسات نه دستوری دادهایم و نه امری کردهایم. هر چه باشد، بر اساس آن چیزی که کارشناسی است اجرا خواهیم کرد. اساتیدی که در این پرونده کار میکنند، از استانهای مختلف و بدون تعلق منطقهای هستند و مأموریت دارند راهحل ملی ارائه دهند.
پزشکیان با اشاره به بحران فراگیر آب در کشور افزود: این مشکل فقط مربوط به این منطقه نیست، در کل ایران با تنش آبی مواجه هستیم. به همین دلیل تیمی از تخصصهای مختلف به صورت هفتگی در حال بررسی است و ما روند را بر اساس نگاه آنان پیگیری میکنیم و هیچ کاری را بدون نظر کارشناسان انجام نخواهیم داد.
رئیس جمهور با انتقاد از برخی شیطنتها در رسانهها افزود: متأسفانه گاهی بعضی رسانهها، حتی صدا و سیما، موضوعاتی را به شکلی مطرح میکنند که ما خودمان هم از آن بیخبر هستیم و تصویری ارائه میشود که با واقعیت انطباق ندارد. علت اینکه امروز به این وضعیت رسیدهایم این است که در سالهای گذشته با محیط زیست درست رفتار نکردهایم، اما من اجازه نخواهم داد آگاهانه به محیط زیست آسیب برسد.
پزشکیان با توضیح روند کار کارشناسی در پرونده آب گفت: ابتدا برخی اساتید آب میگفتند باید حدود 30 میلیارد مترمکعب آب را ببندیم و توزیع نکنیم. پاسخ داده شد اگر این آب بسته شود بگویید کشاورز چه کند. به همین دلیل تأکید شد که اساتید کشاورزی، اقتصاد، جامعهشناسی، فنی و سایر حوزهها همگی کنار هم بنشینند و بگویند اگر قرار است آب قطع یا محدود شود، باید برای معیشت و زندگی مردم چه جایگزینی تعریف کنیم. اکنون این تیم در حال کار است و هر هفته روند کار پیگیری میشود.
رئیس جمهور بار دیگر تأکید کرد: به شما اطمینان میدهم هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسی گرفته نخواهد شد. برخی شاید با شیطنت خبرسازی کنند، اما مسیر ما مبتنی بر نظر جمعی اساتید و متخصصان است، نه تصمیمات شتابزده.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اصلاحات و مطالبهگری مردم گفت: میدانیم که چرا تورم داریم؛ هرجا فردی آمده است، برای او پست و ساختار تعریف کردهایم و اکنون بسیاری از همین افراد ناراضیاند که چرا به کار گرفته نمیشوند. نیروی انسانی در ساختار حاکمیت بیش از نیاز است و این خود بخشی از مشکل است.
رئیس جمهور با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد و محلات افزود: به سمت حاکمیت محلهمحور در حال حرکت هستیم. سازمانهای مردمنهاد، مساجد، مدارس، مراکز بهداشتی، شهرداریها و سایر نهادهای محلی باید دور هم جمع شوند، برای محله نسخه بنویسند و ما هم حرف آنان را اجرا کنیم. دولت به تنهایی نمیتواند همه پوششها را ارائه دهد، نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری. مردم باید وارد میدان شوند و ما در حال تقویت همین مشارکت محلی هستیم.
پزشکیان ادامه داد: به استانداران اختیار دادهایم که متناسب با شرایط خود عمل کنند. سالها پیش در زمان مسئولیت دانشگاهی، انتقاد من به مرکز این بود که کسی در تهران نمیتواند برای مسئلهای که من در منطقه با آن روبهرو هستم نسخه بنویسد. مرکز باید شاخصها را تعیین کند و اختیار عمل را به مدیران میدانی بدهد. اکنون نیز معتقدم هر جا اختیار واقعی داده شود، امکان حل مسائل بیشتر است.
رئیس جمهور با اشاره به برنامههای دولت برای اصلاح نظام اداری و آموزشی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پرورش بیش از 80 جلسه برای اصلاح ساختار، روشها و معلممحوری برگزار شده است. البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، اما مسیر در حال طی شدن است. در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه محلهمحوری و در حوزه واگذاری اختیارات به نهادهای خصوصی و مردمی نیز جلسات منظم و مداوم برگزار میشود تا نقش مردم و بخش خصوصی در اداره امور بیشتر شود.
پزشکیان با اشاره به روند واگذاری بنگاهها و کارخانههای دولتی اظهار داشت: آمادگی داریم کارخانههای دولتی را واگذار کنیم، اما نه صرفاً برای گرفتن پول و تحمیل زیان به مردم. هر واگذاری باید با تعهد به بهرهوری، کیفیت، کارایی و تولید همراه باشد. هر کس میخواهد مسئولیت بگیرد باید برنامه و تعهد روشن داشته باشد و اگر به آن عمل نکرد، پاسخگو باشد.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: امروز حدود 800 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت تعهدات بازنشستگی میشود، در حالی که طبق منطق، صندوقها باید این بار را بر دوش داشته باشند. حالا به دلایلی این تعادل به هم خورده است، اما من نمیتوانم حقوق بازنشسته را نپردازم و این فشار مضاعفی بر بودجه میآورد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مشکل فقط با عوض کردن اسم مدیر حل نمیشود، افزود: مدیریت ترکیبی از علم، تجربه و ویژگیهای شخصیتی است و اگر کسی توانمند و اثرگذار باشد، باید از او استفاده شود، نه اینکه صرفاً برای جابهجایی و سهمخواهی کنار گذاشته شود. اگر مدیری توانسته جایی را اصلاح کند و به دلیل منازعات کنار گذاشته شده، معرفی شود تا دوباره از او استفاده کنیم.
رئیس جمهور با خطاب قرار دادن نخبگان، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان مدنی استان گفت: مقررات و اختیارات در حد توان واگذار شده است و هرجا لازم باشد بیشتر هم واگذار خواهیم کرد. این گوی و این میدان. بنشینید، برنامه بنویسید و برای حل مشکلات وارد عمل شوید، ما هم کمک و حمایت میکنیم. البته چارچوب ملی و حدود واگذاری در چارچوب علمی مشخص خواهد شد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در تبیین مفهوم اصلاحطلبی افزود: اصلاحات یعنی عدالت، کارایی، کیفیت، رضایتمندی و اثربخشی. تصمیم درست باید عادلانه، کارآمد و مردمپسند باشد و اگر این شاخصها رعایت نشود اصلاحات واقعی اتفاق نیفتاده است.
رئیس جمهور با اشاره به حقوق مردم در قانون اساسی گفت: مشکل اصلی این است که مردم از نحوه خدمترسانی نظام اداری ناراضیاند. اگر بخواهم به قانون اساسی عمل کنم اول باید کار خودم را درست کنم، قبل از اینکه به دیگر قوا ایراد بگیرم. ادارات و سازمانهای ما نباید به گونهای کار و خدمت ارائه کنند که مردم ناراضی شوند.
پزشکیان با اشاره به اهمیت برخورداری از کارشناسان مستقل و دلسوز افزود: ما آمادهایم کار را به کارشناس واقعی بسپاریم؛ کارشناس باید روشن، شفاف و قابل ارزیابی عمل کند، نه اینکه فقط برای گرفتن پست صف بکشد. هرکس توان دارد مشکلی را حل کند، بیاید، بگوید کدام مشکل را، کجا و با چه کیفیتی میتواند حل کند و اگر موفق نشد باید پاسخگو باشد.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم کوچکسازی دولت تصریح کرد: دولت بزرگ، کسری بودجه و تورم تولید میکند و تورم یعنی خالی شدن جیب مردم. من نباید با تصمیمات غلط جیب مردم را خالی کنم. هر بار که تلاش میکنیم هزینهها را کم کنیم، صدای عدهای در میآید که البته بخشی از حق با آنهاست، چون خودشان مسبب وضع موجود نبودهاند و ساختار آنها را در این مسیر قرار داده است.
پزشکیان با اشاره به انگیزه شخصی خود برای حضور در مسئولیت گفت: من برای پست و مقام نیامدهام، نه برای این آمدهام که قوم و خویش خود را بر سر کار بیاورم و نه برای اینکه اسم و رسمی درست کنم. خودم را برای این مسئولیت نکشتهام، بلکه آمدهام تا هرچه از دستم برمیآید برای مردم و کشورم انجام بدهم و صادقانه خدمت کنم.
رئیس جمهور در ادامه افزود: من کسی نیستم که در برابر مردم بایستم، بارها گفتهام اگر قرار باشد کسی مقابل مردم قرار بگیرد من در آن صف نخواهم بود، اما باید با مردم نشست، حرف زد و برای آینده تصمیمهای درست گرفت.
پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش کارشناسان متخصص در تصمیمسازی گفت: من خودم فوق تخصص جراحی قلب هستم و سالها درس خواندهام، اما همین رشته کوچک دهها زیرشاخه تخصصی دارد. اگر در همین حوزه نمیتوان یک نفر را مطلقاً صاحبنظر دانست، چگونه میشود در موضوع پیچیدهای مثل آب، محیط زیست یا اقتصاد با یک نظر ساده تصمیم گرفت.
رئیس جمهور تأکید کرد: پاسخ درست در گرو استفاده از کارشناسان خبره و تجربیات قطعی دنیاست. ما در حال حرکت به سمت تصمیمگیری علمی، مبتنی بر وحدت، انسجام و پرهیز از دعوا و اختلاف هستیم و با کمک مردم و نخبگان تلاش خواهیم کرد بر مشکلات، هرچند سخت و عمیق، غلبه کنیم.