میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چند ترفند برای سریع تر به خواب رفتن

سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اعلام کرده است رانندگی در حالت خواب‌آلودگی هر سال به صدها مورد مرگ و ده‌ها هزار تصادف در ایالات متحده منجر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۲۸
| |
417 بازدید
چند ترفند برای سریع تر به خواب رفتن

به گزارش تابناک؛خواب ناکافی همچنین با بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی، دیابت، سکته مغزی، چاقی و بیماری کلیوی مرتبط دانسته شده است.

مقام‌های دولتی حوزه سلامت در ایالات متحده توصیه می‌کنند هر شب دست‌کم هفت ساعت خواب داشته باشید تا سلامتی خود را حفظ کنید، حافظه‌تان را بهبود ببخشید و خطر حوادث مرگبار را کاهش دهید. اما تلفن‌های هوشمند، استرس، صدا‌های مزاحم و نور مصنوعی باعث می‌شوند بسیاری از افراد تا ساعاتی دیرتر از وقت خواب خود، بیدار بمانند.

بیشتر افراد می‌دانند که برای داشتن خوابی راحت و باکیفیت نباید درست پیش از خواب به صفحه‌نمایش‌ها خیره شوند، اما کارشناسان چند نکته و ترفند غیرمعمول دارند که می‌تواند به شما کمک کند سریع‌تر به خواب بروید.

جوراب‌های پشمی نرم، دوست شما هستند

متخصصان انگلیسی می‌گویند، گرم کردن انگشتان پا یکی از راه‌های سریع‌تر به خواب رفتن است.

گرفتن حمام آب گرم یا پوشیدن جوراب هنگام خواب باعث می‌شود احساس خواب‌آلودگی بیشتری کنید و دمای مرکزی بدن کاهش یابد.

«ویلیام ویسدن»، استاد کالج سلطنتی لندن می‌گوید که این ترفند، یک داروی طبیعی خواب‌آور است.

برای بیدار ماندن بجنگید

ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، اما برخی متخصصان معتقدند که تمرکز بر تلاش برای بیدار ماندن در واقع به افراد کمک می‌کند زودتر به خواب بروند.

این روشی است که به «درمان قصد متناقض» معروف است و هدف آن، کاهش افکار اضطرابی در زمانی است که افراد خود را برای خوابیدن تحت فشار قرار می‌دهند.

دکتر «دیردری کانروی»، روانشناس خواب در مرکز اختلالات خواب دانشگاه میشیگان نیز می‌گوید: با این تکنیک، شما در ذهن خود در واقع تلاش می‌کنید بیدار بمانید، اما در نهایت خواب بر شما غلبه خواهد کرد.

هر جایی جز داخل خانه

تصور کردن اینکه در طبیعت هستید، ممکن است به لحاظ نظری عجیب به نظر برسد، اما می‌تواند به مقابله با افکار آمیخته با اضطراب که اغلب شب‌ها به سراغ ما می‌آیند، کمک کند. بر اساس اعلام دانشگاه کالیفرنیا دیویس، مطالعات نشان داده است که حضور در طبیعت، فشار خون را کاهش می‌دهد و ضربان قلب را پایین می‌آورد.

به گزارش ایندیپندنت، «جفری دورمر»، مربی خواب تیم وزنه‌برداری المپیک ایالات متحده گفت: حتی تصور کردن یک کلبه دورافتاده یا آتشی گرم و دلپذیر نیز می‌تواند موثر باشد.

مانند یک کودک رفتار کنید

به نظر می‌رسد فوت کردن حباب‌ها برای به خواب رفتن، کار کودکانه‌ای باشد، اما این روشی است که پزشکان آن را تایید کرده‌اند.

دکتر «ریچل ماری سالاس»، استاد عصب‌شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز گفت: دلیل موثر بودن این تکنیک آن است که شبیه یک تمرین تنفسی است. تمرین‌های تنفسی می‌توانند ضربان قلب را کاهش دهند و فشار خون را پایین بیاورند.

این کار تا حدی هم خنده‌دار و آسان است. با این حال، اگر محلول حباب‌ساز یا چوبک مخصوص آن را در دسترس ندارید، تمرین‌های تنفسی فراوانی در اینترنت وجود دارند که ممکن است برای این منظور به شما کمک کنند.

از نو شروع کنید

بلند شوید و از تخت بیرون بیایید. بر اساس گفته دکتر «لوئیس بوئناور»، متخصص خواب در موسسه پزشکی جانز هاپکینز، شروع دوباره روند خوابیدن پس از ۲۰ دقیقه به خواب نرفتن، می‌تواند به افراد کمک کند تا به خواب بروند.

او توصیه کرد: اگر ذهنتان به‌شدت درگیر است (مثلا دارید درباره ارائه کاری که قرار است صبح انجام دهید یا مشکلی در زندگی‌تان فکر می‌کنید)، با گوش دادن به موسیقی آرام یا کتاب صوتی به مدت چند دقیقه، ذهن خود را از این افکار منحرف کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خواب بزرگراه های آمریکا سکته مغزی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فواید پتوی سنگین برای خواب
۵ راهکار برای درست کردن خواب کودکان و نوجوانان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۹۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۷۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dae
tabnak.ir/005dae