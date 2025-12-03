هشدار هواشناسی: تشدید آلودگی هوا در ۹ کلانشهر

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل حاکمیت الگوی پایداری جو و وقوع وارونگی دما در روزهای پیشرو، میزان غلظت آلایندههای جوی افزایش یافته و کیفیت هوا در شهرهای مختلف کشور کاهش خواهد یافت.
بر اساس این هشدار، این شرایط از پنجشنبه (۱۳ آذر) آغاز میشود و تا روز یکشنبه (۱۶ آذر) ادامه دارد. طبق اعلام سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، اراک و اهواز با تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا مواجه میشوند. این وضعیت روز جمعه (۱۴ آذر) در تهران، کرج، اراک، اصفهان، اهواز، تبریز و ارومیه تداوم خواهد داشت.
همچنین روز شنبه (۱۵ آذر)، شهرهای تهران، کرج، اصفهان، اهواز، تبریز، ارومیه و مشهد در معرض افزایش آلودگی هوا قرار میگیرند. بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۱۶ آذر) نیز تهران، کرج، اصفهان، اهواز، تبریز، ارومیه، قزوین، سمنان و مشهد با تداوم شرایط آلوده مواجه خواهند شد.
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که با توجه به این وضعیت، شاخص آلودگی هوا به سطح ناسالم برای گروههای حساس خواهد رسید و در صورت ادامه فعالیت منابع آلاینده و عدم کنترل آنها، احتمال افزایش شاخص آلودگی تا محدوده ناسالم برای همه گروهها، بهویژه در مناطق پرتردد و صنعتی وجود دارد.
این سازمان توصیه کرد برای کاهش تبعات این شرایط، مدیریت بهینه مصرف سوختهای فسیلی در سطح کشور انجام شود، فعالیتهای صنعتی آلاینده تحت کنترل قرار گیرد و از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها خودداری شود. همچنین به گروههای حساس از جمله بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و زنان باردار توصیه شد از انجام فعالیتهای ورزشی و حضور طولانیمدت در فضای باز پرهیز کنند.