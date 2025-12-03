در ادامه سلسلهجلسات هیأت عمومی برای تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونین و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور، موضوعات «عملکرد شرکتهای دولتی و شبهدولتی»، «نفت» و «برخی از معافیتهای مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش تابناک؛ در این جلسه دستغیب با بیان اینکه حوزه نفت و شرکتهای شبهدولتی پتانسیل لازم را برای تحقق خصوصیسازی واقعی دارند، گفت: شکاف قابل توجهی میان پیشبینی و عملکرد در تعداد و میزان شرکتهای زیانده مشاهده میشود و در حوزه تولید و توزیع نفت نیز شفافیت کافی وجود ندارد.
وی تأکید کرد که اجرای خصوصیسازی واقعی میتواند این مشکلات را برطرف کند.
در سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با موضوع «الزامات، تکالیف و مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، ارائه صورتحساب عملکرد و گزارش پرداختهای خزانهداری کل کشور»،تبصره ۴ مربوط به «واریز سهم صندوق توسعه ملی، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته توسط بانک مرکزی»، بند ۵ مربوط به «کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی جهت جبران خسارات و پیشگیری از حوادث طبیعی و همچنین واریز حق بیمه پایه سهم دولت و حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی» و همچنین تبصره ۶ با موضوع «اعمال معافیتهای نرخ صفر مالیاتی، کاهش و تعدیل نرخ مالیاتی برای ساماندهی امور جوانان، افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد مرتبط با معافیتهای مالیاتی» بررسی و تصویب شد.