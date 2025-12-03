میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم جنجالی مجلس در تعیین سقف مهریه

علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن پیشنهاد کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه را مطرح کرد و این پیشنهاد با ۱۴۴ رأی موافق تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۱۸
| |
2010 بازدید
|
۱۴

تصمیم جنجالی مجلس در تعیین سقف مهریه

در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان طرح اصلاح قانون مهریه خواستار اصلاح ساختار مهریه و بازگشت آن به جایگاه شرعی و اصیل خود شد. او ضمن ارائه پیشنهاد الحاق سقف 14 سکه برای مهریه، تأکید کرد که این نهاد اسلامی طی سال‌های اخیر دچار انحراف شده و به ابزاری مالی تبدیل شده است.

به گزارش تابناک؛ آذری با اشاره به سنت‌های گذشته گفت: پدران و مادران ما مهریه را امری شرعی می‌دانستند و برای حفظ خانواده از بسیاری حقوق خود می‌گذشتند.

وی افزود: در قرآن، مهریه سنت معتبر است اما امروز به ابزاری برای فشار تبدیل شده و خانواده‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

او با اشاره به قانون سال 1391 درباره تعیین سقف 110 سکه، از تفکیک میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی مهریه گفت: هدف قانونگذار نباید زندانی کردن افراد ناتوان باشد.

آذری با اشاره به وجود حدود 25 هزار زندانی مالی، هزینه‌های سنگین نگهداری آنها برای دولت و الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، افزود: بر اساس ماده 11 این میثاق، دولت‌ها حق ندارند افراد را به دلیل تعهدات مالی مانند مهریه حبس کنند.

در پایان بررسی، پیشنهاد آذری درباره کاهش سقف مهریه با 144 رأی موافق و 76 رأی مخالف در صحن علنی مجلس تصویب شد.

بر اساس این پیشنهاد که نمایندگان مجلس به آن رای موافق دادند، مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

گفتنی است؛ در ماده یک این طرح آمده است:

چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.

تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.

گفته می شود؛ پس از تصویب این طرح، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به رأی آوردن آن گفت:«ای جونم!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهریه مجلس 14 سکه 110 سکه نمایندگان مجلس
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی
سقف مهریه ۱۴ سکه می‌شود؟
کاهش مهریه به ۱۴ سکه؛ قانون یا لغو تدریجی یک حق؟
جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه
مزایا و معایب تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه
تصاویری از حاشیه صحن علنی مجلس
مهریه ۱۴ سکه می‌شود؟
مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شد
عیدی کارمندان نباید کمتر دو میلیون تومان باشد/ این پرداخت عین بی عدالتی است
پیشنهاد نمایندگان مجلس درباره قانون مهریه
حرکت دو نماینده در صحن مجلس سوژه شد
مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد
حق ماموریت و اضافه‌کاری نمایندگان مجلس چقدر است؟
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم
نمایندگان مجلس از پاسخ ظریف قانع نشدند
مجلس به جای «شفافیت تاخیری» به فکر «شفافیت تعجیلی» باشد!
هشت وزیر به کمیسیون‌های مجلس می‌روند
دو اشکال بزرگ تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه
مجلس جریمه مشترکان پرمصرف آب را تعیین کرد
قانون ارائه قیر رایگان اصلاح شد / بانکداری ایران، یکی از ربوی‌ترین نظام‌‎های بانکی دنیاست! / حجاب فراتر از بحث اعتقادی یک الزام قانونی است / انتقاد از فرسایشی شدن مذاکرات برجام / رئیس جمهور جلوی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور را بگیرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
3
10
پاسخ
تشکر از سایت تابناک که این اتفاق قشنگ رو از اول تا زمان تصویب به خوبی و بدون تعصب پوشش داد .

فقط یه توضیح بدین که افرادی که بخاطر مهریه ممنوع الخروج هستن ممنوع الخروجیشون رفع میشه آیا ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
22
پاسخ
بهترین کار مهریه یک سکه و در عوض زن هم حق طلاق داشته باشد و در طول زندگی هم هرچه بدست آورند به هنگام جدایی نصف کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
8
18
پاسخ
گاها خانومها در یک رابطه ازدواج، بعد از سالها زندگی عنوان می کنن که ما عمرمون رو پای مردها گذاشتیم و مهریه رو حق خودشون می دونن، در صورتی که مردها هم با مسیولیت سنگینتر همین عمر و رو تو زندگی مشترک در یک رابطه دو طرفه میذارن، بنا بر این مجلس اگر دو تا تصمیم درست توی این 47 سال گرفته باشه، یکیش همینه. به امید روزی که برای مردها هم مهریه بذارن.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
24
6
پاسخ
متاسفانه مجلس از قانون دستوری نرخ اجاره منزل هنوز درس عبرت نگرفته که نرخ مهریه را مطرح و تصویب میکند دستور برای شخص خصوصی برای انجام کاری وجاهت ندارد شما هنوز نمی توانی نرخ کالا های اساسی مردم را ثابت نگهداری چطور به خود اجازه می دهی نرخ مهریه را ثایت نگهدارید بجای تسهیل در ازدواج سنگ اندازی برای ازدواج را رواج میدهی!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
مهریه به انحراف کشیده شده.
عقل هم خوب چیزیه
کلاه برداری تو روز روشن.
همه میدونن مهریه سنگین رو داماد نمیتونه بده ولی چون داماد زیر بارش رفته همه هم این تعهد رو قانونی میدونن.
اصلا اگه یکی بیاد تو مغازه چک بی محل بکشه مگه بهش جنس میدن؟
چطور خونواده عروس با اینکه میدونن داماد توان پرداخت نداره عقد دخترشون رو قبول میکنن؟
من
|
Finland
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
17
پاسخ
تسلیت میگم به شرکت سایپا بابت کاهش فروش کوییک و لوازم یدکی تیبا
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
16
پاسخ
مردان بیچاره اصلا چرا باید همین ۱۴ سکه هم زندان داشته باشه؟؟ مهریه بر خلاف چک و سفته بدهی نیست ک مرد در ازاش مالی دریافت نکرده چرا باید بره زندان؟ اصل مهریه یه هدیه س که باید موقع عقد پرداخت شود. همین ۱۴ سکه در واقع همون ۱۱۰ سکه سال ۹۱ هستش. اونموقع با حداقل حقوق میشد ۷ گرم طلا در ماه خرید و الان میشه ۱ گرم طلا خرید. در واقع همون قانون سال ۹۱ به خاطر قیمت انفجاری طلا تعدیل شد اونوقت بعضیا میگن در حق بانوان اجحاف شد!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
3
6
پاسخ
تا زمانی که مهریه نامتعارف با درآمد مرد همخوانی نداشته باشد و شش ماه رشد پنج برابری نسبت به تعهد مرد داشته باشد و قرار باشد مرد جور تورم جهانی را با درآمد ریالی و جور کاهش ارزش پول ملی را بکشد هیچ وقت مرد و خانواده و اقوامش نمی‌توانند مهریه نامتعارف تخیلی را پرداخت کنند.آنوقت شما خودتان را سر کار گذاشته و مردم را نادان فرض کرده اید و بجای درست کردن اصل مشکل فقط صحبت از سقف و کف و پابند و... هستید.برای مملکت هم اینطوری تصمیم گرفته آید که اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به این روز افتاده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
مرد می تونه مهریه نا متعارف قبول نکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
ناشناس 10:48 ! خب همین الان هم مردها قبول نمی کنن که آمار ازدواج اینقدر اومده پایین . و البته آسیب تجرد رو بانوان در سنین بالای 50 سالگی بیشتر از مرد ها با پوست و استخونشون درک خواهند کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
14
4
پاسخ
مگه به حق و حقوق خانمها چیزی اضافه شده که از مهریه کم می کنین؟ مگه در حق طلاق و حضانت تغییری دادین که در مهریه دست بردین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
چی ندارن که مهریه کم شده؟
هیچ زنی به اندازه زن ایران پر توقع نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
4
پاسخ
تکلیف مهریه های سنگین قبل از این قانون چی میشه؟
ایا شامل حال انها هم میشه؟!!
ناشناس
|
Australia
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
این اقا خود دختر دارد یانه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۰ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۲ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۱ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dYs
tabnak.ir/005dYs