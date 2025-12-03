میلی صفحه خبر لوگو بالا
جنجال دو رئیس‌جمهور: ۱۵۰۰ عفو در برابر ابطال قانونی!

رئیس‌جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود فرامین اجرایی دوره سلف خودش که با «اتوپن» امضا شده بودند باطل هستند، بار دیگر تاکید کرد که عفوها و تخفیف‌ مجازات‌هایی که به روش امضای خودکار تایید شده بودند، دیگر اثر قانونی ندارند.
جنجال دو رئیس‌جمهور: ۱۵۰۰ عفو در برابر ابطال قانونی!

جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا کمتر از چهل روز مانده به ترک کاخ سفید، حدود ۱۵۰۰ نفر از محکومان فدرال را طی فرمانی عفو یا با تخفیف مجازات آزاد کرد که جنجالی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاخ سفید در آن زمان تاکید داشت که این بزرگترین فرمان عفو از سوی یک رئیس‌جمهور طی یک روز است؛ با این حال، این فرمان عفو زیر سایه تصمیم چند هفته پیش بایدن برای عفو پسر خود - هانتر بایدن - قرار گرفت.

قانون اساسی آمریکا به رئیس‌جمهور این کشور اختیار داده که محکومان فدرال را به غیر آنهایی که رسما استیضاح شده‌اند،‌ عفو کند. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است که این فرامین و دستورات با امضای خودکار به تایید رسیدند و بایدن در جریان بسیاری از این امور قرار نداشته است.

ترامپ با انتشار پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «کلیه اسناد، اعلامیه‌ها، فرامین اجرایی، تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهایی که به موجب فرمان بدنام و غیرمجاز «اتوپن» در دولت جوزف آر. بایدن جونیور امضا شده باشند، بدینوسیله باطل، بی‌اعتبار و فاقد هرگونه قدرت یا اثر قانونی هستند.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «به هر کسی که «عفو»، «تخفیف» یا هرگونه سند قانونی دیگری را که به این ترتیب امضا شده است، دریافت می‌کند، تاکید می‌کنیم که لطفاً توجه داشته باشید که این سند به طور کامل و تمام فسخ شده است و هیچ گونه اثر قانونی ندارد.»

مشخص نیست که پیام تازه ترامپ، به لحاظ حقوقی، چگونه اجرایی خواهد شد.

بایدن یکی از کمترین آمارهای استفاده از اختیار عفو محکومان در میان روسای جمهوری معاصر آمریکا را داشت. با این حال، همه عفوها تحت الشعاع عفو پسر رئیس‌جمهور وقت آمریکا قرار گرفت.

هانتر بایدن در دادگاه به علت فرار مالیاتی و همچنین خرید و مالکیت غیرقانونی سلاح محکوم شده بود. عفو هانتر بایدن از سوی پدرش بسیار مناقشه‌برانگیز شد چرا که از نظر ناظران بدعتی را کلید زد که روسای جمهوری سابق آمریکا از آن پرهیز کرده بودند. هر چند بایدن می‌گوید پشت محاکمه پسرش - هانتر - انگیزه‌های سیاسی قرار داشته است.

