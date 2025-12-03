بارش باران پس از یک ماه خشکی در گیلان آغاز شد

بارش باران پس از حدود یک ماه پایداری جوی و بی‌بارشی در لاهیجان، انزلی و برخی شهرستان‌های استان گیلان آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز، باران ملایم پاییزی از شامگاه سه شنبه ۱۱ آذرماه در لاهیجان، انزلی و برخی شهرستان‌های گیلان آغاز شد و غبار هفته‌های اخیر را از خیابان‌های شهر شست و موجب خوشحالی شهروندان شد.

بارش باران پس از دوره‌ای طولانی از پایداری هوا در استان پربارش گیلان، موجب افزایش امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقلیمی و کاهش آلودگی و خشکی هوا شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، فعالیت سامانه سرد و بارشی از امشب در سطح استان تشدید می‌شود و اوج بارش‌ها از ظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه خواهد بود.

همچنین با توجه به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب در مناطق مختلف استان، هشدار نارنجی صادر شده است.

هواشناسی از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق ساحلی مانند بندر انزلی و مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای خواست توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.