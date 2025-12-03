میلی صفحه خبر لوگو بالا
روبیو جزئیات حمله محرمانه آمریکا به ایران را لو داد!

وزیر خارجه دولت ترامپ، بار دیگر به رجزخوانی درباره عملیات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران در ماه ژوئن پرداخت و باز هم مدعی نابودی تاسیسات اتمی ایران شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۰۸
| |
1178 بازدید
|
۱
روبیو جزئیات حمله محرمانه آمریکا به ایران را لو داد!

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان گفت‌وگو با رسانه آمریکایی، به تخطی کشورش علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران طی اقدام تجاوزکارانه ژوئن پرداخت که با تحریک رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این مقام آمریکایی بار دیگر مدعی شد: «ما سایت هسته‌ای ایران را در عرض ۲۴ ساعت نابود کردیم و به خانه برگشتیم!»

وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز، جزئیات عملیات غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران را شرح داد، که به گفته او با تاکید بر «سرعت، دقت و عدم تشدید تنش» بود.

روبیو گفت: «ایران این تأسیسات هسته‌ای را داشت. ما مدت‌هاست که می‌دانیم آنها چه هستند. رئیس‌جمهور یک کمپین دقیق انجام داد. این یک جنگ طولانی نبود، بلکه یک عملیات ۲۴ ساعته بود.»

به ادعای وزیر خارجه دولت ترامپ، بمب‌افکن‌های بی-۲ از سرزمین اصلی ایالات متحده خارج شدند، از بالای یک هدف مشخص عبور کردند، محموله ۱۴ موشک سنگرشکن، را «درست به داخل سوراخ‌های این سایت انداختند.»

روبیو گفت: «آنها برگشتند و به خانه آمدند. همین. این شامل پنج روز جنگ یا اعزام نیروهای زمینی نبود. هدف ساده بود؛ تأسیسات هسته‌ای را نابود کنید، آن را محو کنید و به راه خود ادامه دهید.»

در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به چندین نقطه در سراسر ایران حملاتی انجام داد. در این حملات متجاوزانه که با چراغ سبز آمریکا بود و توسط نیروهای رژیم صهیونیستی  و موساد انجام شد، تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای، پایگاه‌ها، مناطق مسکونی در شهرهای مختلف مورد هدف قرار گرفتند که منجر به شهادت غیرنظامیان بسیاری شد. 

پس از آن، حمله ایالات متحده آمریکا به تاسیسات اتمی ایران در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با عنوان عملیات «چکش نیمه‌شب» به سه مجموعه از تأسیسات هسته‌ای در ایران از جمله تأسیسات اتمی فردو، تأسیسات اتمی نطنز و تأسیسات اتمی اصفهان انجام شد که موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت. آغاز حملات متجاوزانه به ایران، در شرایطی بود که ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در حال گفت‌وگو بودند، اما واشنگتن به دیپلماسی خیانت کرد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
11
پاسخ
کجاش محرمانه بود؟ تیتر بازی نکن تابناک جان
