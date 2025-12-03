قالیباف: ادعاها درباره حجاب انگیزه سیاسی دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ‏اینکه بعد از یک جلسه چهار ساعته، ابلاغ قانون حجاب را به‌جای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه می‌کنند به این معنی است که انگیزه‌های برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏‏از تریبون مجلس نماینده‌ای نسبت‌های نادرستی به رهبری انقلاب، دبیرخانه شعام و اینجانب مطرح کرد که از مدعی‌العموم می‌خواهم به وظیفه خود عمل کند و این ادعاها را بررسی کند. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز موضع آن شورا را شفاف سازد تا قانونی بودن یا نبودن نامهٔ دبیرخانه مبنی بر عدم ابلاغ قانون حجاب شفاف شود.

‏اینکه بعد از یک جلسه چهارساعته، ابلاغ قانون حجاب را بجای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه می‌کنند به این معنی است که انگیزه‌های برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند. موضوع حجاب نیز در حال حاضر قانون دارد و موقوف به ابلاغ قانون جدید نیست.»