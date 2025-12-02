میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار پوتین به اروپا درباره ورود به جنگ با روسیه

رئیس‌جمهور روسیه ضمن هشدار شدید به اوکراین درباره حمله به نفتکش‌های مرتبط با این کشور، گفت: روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۵۰
| |
697 بازدید
هشدار پوتین به اروپا درباره ورود به جنگ با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه طی یک انجمن اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: «غرب با تحریم‌ها در مدیریت اقتصاد جهانی شکست خورده است و اگرچه روسیه فشار خارجی را احساس می‌کند، اما اقتصادش با موفقیت با چالش‌ها کنار می‌آید.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه اظهار کرد: «کشورهای غربی می‌خواهند رقبا را از بین ببرند و امتیازات و انحصار سابق خود را که در حال محو شدن است، حفظ کنند. همچنین، آشفتگی در جهان مدرن ناشی از اقدامات غیر رقابتی برخی کشورهای غربی است.»

روسیه با اکثر کشورهای جهان همکاری خواهد کرد

پوتین با بیان اینکه روسیه، چین و هند با سال‌ها دوستی و همکاری راهبردی با یکدیگر متحد شده‌اند، تاکید کرد: «اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان رویکرد عملگرایانه دارند و روسیه با آنها همکاری خواهد کرد.»

او همچنین از پروژه‌های مشترک متعدد بین روسیه، هند و چین در زمینه انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: «روسیه قصد دارد همکاری با چین و هند را با افزایش مولفه فناوری به سطح کیفی جدیدی برساند.»

رئیس‌جمهور روسیه یادآور شد که با «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند درباره افزایش واردات کالاهای هندی به بازار روسیه گفت‌وگو و رایزنی خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین در توصیف وضعیت اقتصادی کشور خود خاطر نشان کرد: «وضعیت مالی عمومی در روسیه پایدار است و اولویت‌های بودجه روسیه به‌طور کامل تامین مالی شده‌اند.»

روسیه آماده همکاری با شرکت‌های خارجی است

پوتین ضمن تاکید بر این مسئله که روسیه آماده همکاری با شرکت‌های خارجی است، گفت: «روسیه سیاست بودجه‌ای متوازن و مسئولانه را دنبال می‌کند و کسری بودجه روسیه همچنان در حد متوسط ​​است. علاوه بر این، بدهی ملی روسیه همچنان یکی از پایین‌ترین بدهی‌های جهان است.»

وی افزود: «کاهش تورم در روسیه به دستاورد مهمی در سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است و تورم سالانه در روسیه تا پایان ماه دسامبر به زیر ۶ درصد خواهد رسید که پایین‌تر از حد پیش‌بینی‌ها است.»

اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند

رئیس‌جمهور روسیه درباره اقدامات خصمانه اروپا گفت: «اگر اروپا جنگی را با روسیه آغاز کند، به زودی دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.»

او تاکید کرد: «روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است. روسیه همچنین به اروپایی‌ها اجازه می‌دهد در صورت در نظر گرفتن واقعیت‌های میدان جنگ، به مذاکرات بازگردند.»

ولادیمیر پوتین خاطر نشان کرد: «اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند و در حال حاضر مانع تلاش‌های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق می‌شوند.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به تداوم عملیات نظامی در اوکراین گفت: «روسیه دامنه حملات به بنادر اوکراین و کشتی‌هایی که وارد آنها می‌شوند را گسترش خواهد داد. از طرفی، کی‌یف نگران مسائل اقتصادی فعلی یا مسائل خط مقدم نیست زیرا در حال حاضر مشغول گدایی پول است.»

او تصریح کرد: «اگر کی‌یف به دزدی دریایی علیه کشتی‌های روسی ادامه دهد، روسیه ممکن است ارتباط اوکراین را با دریا قطع کند.»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ اوکراین اروپا مذاکره صلح اوکراین آمریکا پایان جنگ
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زلنسکی این هفته استعفا می‌دهد!
اولتیماتوم فرانسه به پوتین برای آتش‌بس فوری
مکرون: فشار بر اقتصاد روسیه افزایش می‌یابد
پوتین فردا با ویتکاف دیدار می‌کند
پشت پرده تهدیدات ترامپ چیست؟!
انفجار مشکوک نفتکش‌های روسیه در دریای سیاه
انفجار در یک پایگاه موشکی روسیه
اروپا از مذاکرات طرح صلح آمریکا کنار گذاشته شد
هفته آینده برای اوکراین «سرنوشت‌ساز» است
افشای طرح محرمانه آلمان برای جنگ با روسیه
حمله پهپادی روسیه به کی‌یف!
پاسخ قاطع زلنسکی به درخواست جنجالی مسکو
پوتین: ارتش اوکراین در حال عقب‌نشینی است
زلنسکی به دعوت پوتین برای دیدار در مسکو پاسخ داد
سه شرط کلیدی پوتین برای صلح با اوکراین
پوتین اهمیتی به اولتیماتوم ترامپ نمی‌دهد!
اظهار آمادگی زلنسکی برای مذاکره مستقیم با پوتین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dXm
tabnak.ir/005dXm