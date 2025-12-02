رئیس‌جمهور روسیه ضمن هشدار شدید به اوکراین درباره حمله به نفتکش‌های مرتبط با این کشور، گفت: روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است.

هشدار پوتین به اروپا درباره ورود به جنگ با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه طی یک انجمن اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: «غرب با تحریم‌ها در مدیریت اقتصاد جهانی شکست خورده است و اگرچه روسیه فشار خارجی را احساس می‌کند، اما اقتصادش با موفقیت با چالش‌ها کنار می‌آید.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه اظهار کرد: «کشورهای غربی می‌خواهند رقبا را از بین ببرند و امتیازات و انحصار سابق خود را که در حال محو شدن است، حفظ کنند. همچنین، آشفتگی در جهان مدرن ناشی از اقدامات غیر رقابتی برخی کشورهای غربی است.»

روسیه با اکثر کشورهای جهان همکاری خواهد کرد

پوتین با بیان اینکه روسیه، چین و هند با سال‌ها دوستی و همکاری راهبردی با یکدیگر متحد شده‌اند، تاکید کرد: «اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان رویکرد عملگرایانه دارند و روسیه با آنها همکاری خواهد کرد.»

او همچنین از پروژه‌های مشترک متعدد بین روسیه، هند و چین در زمینه انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: «روسیه قصد دارد همکاری با چین و هند را با افزایش مولفه فناوری به سطح کیفی جدیدی برساند.»

رئیس‌جمهور روسیه یادآور شد که با «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند درباره افزایش واردات کالاهای هندی به بازار روسیه گفت‌وگو و رایزنی خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین در توصیف وضعیت اقتصادی کشور خود خاطر نشان کرد: «وضعیت مالی عمومی در روسیه پایدار است و اولویت‌های بودجه روسیه به‌طور کامل تامین مالی شده‌اند.»

روسیه آماده همکاری با شرکت‌های خارجی است

پوتین ضمن تاکید بر این مسئله که روسیه آماده همکاری با شرکت‌های خارجی است، گفت: «روسیه سیاست بودجه‌ای متوازن و مسئولانه را دنبال می‌کند و کسری بودجه روسیه همچنان در حد متوسط ​​است. علاوه بر این، بدهی ملی روسیه همچنان یکی از پایین‌ترین بدهی‌های جهان است.»

وی افزود: «کاهش تورم در روسیه به دستاورد مهمی در سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است و تورم سالانه در روسیه تا پایان ماه دسامبر به زیر ۶ درصد خواهد رسید که پایین‌تر از حد پیش‌بینی‌ها است.»

اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند

رئیس‌جمهور روسیه درباره اقدامات خصمانه اروپا گفت: «اگر اروپا جنگی را با روسیه آغاز کند، به زودی دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.»

او تاکید کرد: «روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است. روسیه همچنین به اروپایی‌ها اجازه می‌دهد در صورت در نظر گرفتن واقعیت‌های میدان جنگ، به مذاکرات بازگردند.»

ولادیمیر پوتین خاطر نشان کرد: «اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند و در حال حاضر مانع تلاش‌های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق می‌شوند.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به تداوم عملیات نظامی در اوکراین گفت: «روسیه دامنه حملات به بنادر اوکراین و کشتی‌هایی که وارد آنها می‌شوند را گسترش خواهد داد. از طرفی، کی‌یف نگران مسائل اقتصادی فعلی یا مسائل خط مقدم نیست زیرا در حال حاضر مشغول گدایی پول است.»

او تصریح کرد: «اگر کی‌یف به دزدی دریایی علیه کشتی‌های روسی ادامه دهد، روسیه ممکن است ارتباط اوکراین را با دریا قطع کند.»