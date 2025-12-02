میلی صفحه خبر لوگو بالا
دو وزیر به زودی برکنار می شوند ( + گزینه های احتمالی جانشینی)

در پی رایزنی های فشرده بین سران قوای مقننه و مجریه با هدف پیشگیری از فرایند طولانی استیضاح 5 وزیر که عملا ممکن است به برکناری هر 5 نفر منجر شود در روزهای آتی دو وزیر کابینه به صورت توافقی کناره گیری خواهند کرد.
دو وزیر به زودی برکنار می شوند

شنیده های خبرنگار تابناک از استعفای پیش دستانه وزیران کار و کشاورزی حکایت دارد.

دو وزیر به زودی برکنار می شوند ( + گزینه های احتمالی جانشینی)

از طرفی خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سرپرستان جدید این وزارت خانه نیز در دولت مشخص و بلافاصله بعد از اعلام ترمیم کابینه معرفی خواهند شد.

دو وزیر به زودی برکنار می شوند ( + گزینه های احتمالی جانشینی)

شنیده می شود تقوی فر از مدیران با سابقه وزارت کشاورزی و عضو اتاق بازرگانی برای تصدی وزارت کشاورزی نهایی شده و از بین سالاری و مظفری نیز یک نفر به عنوان گزینه تصدی وزارت کار انتخاب خواهند شد.

اخیرا نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته بود امضاهای استیضاح ۵ وزیر به حد نصاب رسیده و استیضاح هرکدام از آن‌ها به جریان بیفتد رای می‌آورد.

از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز امروز در نشست خبری در رابطه با استیضاح وزیران با اشاره به چهار استیضاح اعلام وصول شده به هیات رئیسه مجلس افزود: همان روشی که در مجلس یازدهم با دولت سیزدهم داشتیم را اکنون نیز دنبال می‌کنیم. ترجیح ما این است که در صورت جمع‌بندی مشترک درباره ضعف یک وزیر، دولت خودش نسبت به جابه‌جایی اقدام کند؛ این روش مناسب‌تر و سریع‌تر است. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مسیر استیضاح طی شود، از زمان طرح موضوع تا تشکیل دولت جدید، گاهی یک سال از دست می‌رود. اما اگر دولت خودش وزیر را تغییر دهد، کل فرایند دو هفته طول می‌کشد. اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که راهی جز استیضاح نیست، این حق قانونی مجلس است و حتماً اقدام خواهد شد.

