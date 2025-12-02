۱۱/آذر/۱۴۰۴
Tuesday 02 December 2025
۱۸:۰۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
708
708
بازدید
پ
تهران در زیر لایهای غلیظ از آلودگی!
کد خبر:
۱۳۴۳۶۲۳
تاریخ انتشار:
۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳
02 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۳۶۲۳
|
۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳
02 December 2025
|
708
بازدید
708
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران
آلودگی
غلیظ
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید میشوم بعد تو!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هماکنون؛ شاخص آلودگی ۹ ایستگاه تهران بالاتر از ۱۷۰
اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منزل
تهران فردا تعطیل نیست / مدارس و ادارات کدام استانها غیرحضوری شد؟
سینماها و تئاترهای تهران فردا باز هستند؟
چرا سازمان هواشناسی باید تعطیل شود؟!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم
الی گشت
آخرین اخبار
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای عضو فرزندش
گروسی: هنوز به نطنز، اصفهان و فردو دسترسی نداریم
تهران در زیر لایهای غلیظ از آلودگی!
دو وزیر به زودی برکنار می شوند
مدارس استان سمنان چهارشنبه غیرحضوری شد
بیانیه سازمان هواپیمایی درباره سانحه برای رضا امیرخانی
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران
گفتوگوی اولیانوف و گروسی درباره برنامه هستهای ایران
من و خاتمی توصیهای برای باخت تیم ملی نداشتیم/ از حرف رهبریفرد تعجب کردم
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن
تصاویر پهپادی قاچاق افغانیها به کرمان!
موگرینی بازداشت شد
رئیس مجلس در پاسخ به تابناک : فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه میدانم / یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل به ۴۵ سنت شده است
کلیه مقاطع تحصیلی این استان فردا غیرحضوری است
تصاویر انبوه قاچاق سلاح به ایران را ببینید
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
تحلیل الگوی اصابت موشکهای ایران توسط پروفسور کرهای
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد میمیرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید
تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
ترامپ خطاب به مادورو: کنارهگیری کن وگرنه ...
نخستین تصاویر صحنه حادثه وحشتناک رضا امیرخانی
شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود
ترفند هوشمندانه کشاورزان چینی برای آبیاری زمینهایشان
تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
مدارس این استانها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
استقبال عراقها از سرمربی افسانهای
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
(۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا میرفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود
(۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیونها افغانی به ایران
(۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بیحجاب در یک مراسم!
(۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
(۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
(۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
(۸۹ نظر)
جهش پیدرپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟
(۸۹ نظر)
استقبال عراقها از سرمربی افسانهای
(۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی
(۸۷ نظر)
جنگی رخ نمیدهد خیال مردم راحت باشد!
(۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا میخواهد صعود کند؟
(۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!
(۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم
(۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کنارهگیری کن وگرنه ...
(۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dXL
tabnak.ir/005dXL
کپی شد