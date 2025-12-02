به گزارش تابناک؛ دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از برقراری آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه ها و لغو دورکاری ادارات استان برای فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه خبر داد.
در پی آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، فردا چهارشنبه ۱۲ آذر مدارس و دانشگاههای برخی استانها تعطیل و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
کردستان
بنابر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر) تمامی دانشگاههاو مدارس در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر، با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
قم
طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانیها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و کلیه دانشگاهها در سراسر استان، در روز چهارشنبه ۱۲ آذر، غیرحضوری شد.
سمنان
آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، فعالیت مدارس استان فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری شده و دروس این روز در بستر شاد انجام میشود.
بوشهر
با تصمیم کارگروه بررسی وضعیت شیوع آنفلوانزا در استانداری بوشهر، تمامی کلاسهای مدارس و دانشگاههای استان تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
کرمانشاه:
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، مدارس و دانشگاههای استان فردا چهارشنبه، ۱۲ آذر غیرحضوری خواهند بود.
اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد که به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوانزا و کاهش تاثیر آلودگی هوا، روز چهارشنبه ۱۲ آذر تمامی ادارات، موسسات دولتی، بانکها و بیمهها به جز مراکز امدادی و خدمات رسان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد؛ همچنین تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و فرهنگی، مهدهای کودک و پیشدبستانیها تا پایان هفته به صورت غیرحضوری یا تعطیل خواهند بود.
گیلان
استاندار گیلان اعلام کرد که به دلیل افزایش ابتلا به آنفلوانزا، کلاسهای دوره ابتدایی چهارشنبه بهصورت غیرحضوری برگزار شده و فعالیت مهدکودکها و پیشدبستانیها نیز تعطیل خواهد بود.
خراسان جنوبی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاهها چهارشنبه ۱۲ آذر به منظور کنترل شیوع آنفلوآنزا در استان خبر داد.
یزد
سازمان مدیر یت بحران یزد گفت: بهمنظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، مدارس ابتدایی استان روز چهارشنبه ۱۲ آذر غیرحضوری برگزار خواهد شد.
اردبیل
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل اعلام کرد که مدارس، دانشگاهها و آموزشگاههای استانچهارشنبه ۱۲ آذر بهدلیل شیوع آنفلوانزا تعطیل و آموزشها بهصورت غیرحضوری برگزار میشود؛ جلسات ادارات نیز محدود و با رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهد بود و کمیتههای تخصصی در آمادهباش برای کنترل احتمالی افزایش ابتلا قرار دارند.