میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

بانک مرکزی پس از سه سال سکوت، بالاخره آمار حبس‌شده تورم را منتشر کرد؛ داده‌هایی که هم نرخ‌های تورمی را سنگین‌تر از برآورد‌های پیشین نشان می‌دهند!
کد خبر: ۱۳۴۳۵۹۲
| |
490 بازدید

پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

پس از ماه‌ها سکوت، تأخیر و مقاومت، بانک مرکزی بالاخره آمار حبس‌شده تورم را آزاد کرد؛ اتفاقی که عملاً نقطه پایان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های بی‌اطلاعی رسمی از تحولات تورمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. ۳۲ ماه، زمان کمی نیست؛ در سه سال اخیر انتقاد رسانه‌ها، تذکرات کارشناسان، و حتی گلایه چهره‌هایی مانند عبدالناصر همتی که مدتی کوتاه در قامت وزیر اقتصاد دولت مشغول بود؛ هیچ‌کدام نتوانست بانک مرکزی را به انتشار این داده‌ها وادار کند. اما حالا، با یک تصمیم ناگهانی، انبوهی از داده‌های انباشته از کشوی اداره آمار بیرون آمده و به‌روزرسانی شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در مطالب تحلیلی پیشین، تابناک بارها نسبت به این رویه (عدم انتشار آمار) هشدار داده بود؛ چراکه آمار تورم، نه یک داده تشریفاتی بلکه زیرساخت تصمیم‌گیری در هر اقتصاد مدرن است. فعالان اقتصادی بدون اطلاع شفاف از روند قیمت‌ها، قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند و خانوارها نیز در غیاب داده معتبر، ناچار به اتکا بر انتظارات تورمی غیررسمی می‌شوند؛ امری که خود به تشدید تورم دامن می‌زند.

در آخرین گزارش انتقادی تابناک در ۲۹ آبان امسال نیز علاوه بر مسئله حبس آمار تورم، موضوعاتی مانند عدم انتشار وضعیت وام کارکنان بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، سیاست‌گذار تا همین چند روز پیش تغییری در مسیر خود ایجاد نکرده بود.

پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

اکنون که داده‌ها منتشر شده، تفاوت‌ها و جابه‌جایی‌ها نیز به چشم می‌آیند. برای نمونه، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۱ که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود، در نسخه به‌روزشده به ۵۳.۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از نرخ اعلامی مرکز آمار برای همان سال (۴۵.۸ درصد) فاصله قابل توجهی دارد.

پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ ۴۷.۴ درصد را گزارش کرده، در حالی که مرکز آمار رقم ۴۰.۷ درصد را ارائه داده است. حتی برای سال ۱۴۰۳ نیز اختلاف پابرجاست: بانک مرکزی تورم سالانه را ۳۵.۸ درصد و مرکز آمار ۳۲.۵ درصد محاسبه کرده است.

این اختلاف‌ها البته موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته هم وجود داشته است. بخشی از کارشناسان اعتقاد دارند روش محاسبه بانک مرکزی، با توجه به وزن‌دهی و سبد کالا، به واقعیت بازار نزدیک‌تر است. برخی دیگر نیز بر لزوم هم‌گرایی و هم‌زبانی آماری تأکید می‌کنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک متغیر بنیادین روبه‌رو نباشد. آنچه اما در میان این دو دیدگاه مشترک است، ضرورت انتشار منظم داده‌هاست؛ زیرا حتی بهترین روش محاسبه نیز اگر پشت درهای بسته بماند، فاقد کارکرد سیاستی خواهد بود.

رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم ۵۳.۱ درصدی بر اساس داده جدید بانک مرکزی یکی از تورمی‌ترین سال‌های چند دهه اخیر بوده است.

در سال ۱۴۰۲ نیز بخش بزرگی از ماه‌ها با تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده که فشار قابل توجهی بر معیشت مردم گذاشته است. برای سال جاری نیز مسیر تورم صعودی است: از ۳۴.۶ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱ درصد در آبان رسیده است. این تغییر جهت، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل است: رشد نرخ ارز و افزایش نقدینگی؛ دو متغیری که مدیریت آن مستقیماً در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.

از این منظر، انتشار ۳۲ ماه داده انباشته اگرچه گامی مهم در مسیر شفافیت است، اما به معنای اصلاح ریشه‌ای حکمرانی آماری نیست. مسئله اصلی، شکل‌گیری یک الگوی پایدار در انتشار به‌موقع داده‌هایی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، هماهنگی میان نهادهای آماری، و پیوند روشن میان داده‌های منتشرشده و اقدامات سیاستی است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی مرکز آمار نرخ تورم تورم محمدرضا فرزین
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حبس پنج ماهه آمار‌های بانک مرکزی و تورم ۶۳ درصدی/ دولت پزشکیان در هجوم بدهی‌های نجومی!
آقای فرزین؛ چرا شفاف سازی را از خودتان شروع نکردید؟
مسئول کنترل تورم، نرخ تورم را اعلام نمی‌کند/ ۱۸ ماه مخفی‌کاری در بانک مرکزی به دستور کیست؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWq
tabnak.ir/005dWq