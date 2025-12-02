پشت پرده تهدیدات ترامپ چیست؟!

دونالد ترامپ دائماً ونزوئلا را متهم ردیف اول قاچاق مواد مخدر به آمریکا معرفی می‌کند، اما حتی سازمان‌های رسمی ایالات متحده نیز در گزارش‌های خود این ادعای ترامپ را رد کرده و انگشت اشاره خود را به سمت «مکزیک» گرفته‌اند.

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در گزارش خود با عنوان «ارزیابی ملی تهدید مواد مخدر ۲۰۲۴» کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را مهمترین عامل قاچاق مواد مخدر به داخل آمریکا معرفی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس این گزارش، فنتانیل مرگبارترین تهدید مواد مخدر در آمریکا است و مکزیک نقش مهمی در قاچاق این ماده به ایالات متحده ایفا می‌کند. پس از مکزیک، کلمبیا بیشترین نقش را در قاچاق مواد مخدر به داخل آمریکا دارد. مکزیک و کلمبیا هر دو در صدر جدول تولید مواد مخدری مانند کوکائین هستند. دونالد ترامپ در حالی ونزوئلا را دائماً بابت قاچاق مواد مخدر تهدید می‌کند که این کشور نه‌تنها تولیدکننده مواد مخدر نیست، بلکه حتی سازمان‌های رسمی آمریکا هم از آن با عنوان «مسیر ترانزیتی ثانویه» یاد می‌کنند.

مواد مخدر بهانه است

رئیس‌جمهور آمریکا بسیار تلاش کرد تا اهداف اصلی پشت پرده تهدیدات خود علیه کاراکاس را مخفی کند، اما به‌تدریج مسئولان دیگر آمریکایی و کارشناسان روابط بین‌الملل پرده از این راز برداشتند؛ طلای سیاه ونزوئلا یعنی نفت، مهم‌ترین هدف ترامپ برای حمله احتمالی به ونزوئلا است.نماینده کنگره آمریکا، ماریا سالازار، اذعان کرده که ونزوئلا برای شرکت‌های نفتی آمریکایی یک فرصت طلایی محسوب می‌شود. این سیاستمدار تأکید کرده که ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به ونزوئلا بیش از یک تریلیون دلار فعالیت اقتصادی را در بر خواهد داشت.این نماینده آمریکایی با شادمانی از برنامه 100 ساله شرکت‌های نفتی آمریکا برای استفاده از نفت ونزوئلا سخن می‌گوید و تهدیدات ترامپ علیه کاراکاس را تحسین می‌کند.

ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، یکی از مناطق بااهمیت در جهان به‌شمار می‌رود. این کشور بیش از ۳۱۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد و از این نظر بالاتر از عربستان سعودی و کانادا قرار می‌گیرد.همین طلای سیاه حالا انگیزه‌ای برای دونالد ترامپ شده تا با یک تیر دو نشان بزند: هم یکی از مخالفان اصلی آمریکا در منطقه یعنی نیکلاس مادورو را از قدرت پایین بکشد و هم اینکه با نشاندن فرد موردنظر خود، به نفت این کشور راحت‌تر دسترسی پیدا کند.

مادورو باید برود

خصومت دونالد ترامپ با مادورو سابقه‌ای دیرینه دارد. ترامپ در دوران اول ریاست‌جمهوری خود کمپین معروف «فشار حداکثری» را برای سرنگونی دولت مادورو رهبری کرد. مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز، رئیس‌جمهور چپ‌گرای ونزوئلا، در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید و در تمامی این سال‌ها به افکار ضدآمریکایی خود معروف بود.پیش‌تر، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو که اکنون موتور محرک سیاست این کشور در قبال ونزوئلا است، آشکارا خواستار تغییرات گسترده سیاسی در این کشور با حمایت رهبران برجسته اپوزیسیون ونزوئلا شده است. ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل و از مخالفان جدی مادورو، از آمریکا و دیگر کشورها خواسته تا مادورو را مجبور کنند از قدرت کناره‌گیری کند.

او معتقد است که در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ تقلب شده است. واشنگتن نیز ترجیح می‌دهد فردی مورد تأیید خود را در ونزوئلا به قدرت بنشاند تا راحت‌تر به اهداف خود دست یابد.

رایزنی‌های مسئولان ونزوئلا و تماس‌های تلفنی مادورو با ترامپ تاکنون ناکام مانده است. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ در آخرین تماس تلفنی خود، به مادورو تنها تا جمعه این هفته وقت داده تا به همراه خانواده‌اش ونزوئلا را ترک کند. (جزئیات بیشتر)به گزارش سی‌ان‌ان، رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است تا با افزایش تهدیدات علیه مادورو، او را به کناره‌گیری داوطلبانه از قدرت مجبور کند. هم‌اکنون شمار زیادی از نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در اطراف ونزوئلا مستقر شده‌اند و ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرده است.

ترامپ می‌خواهد مادورو را از قدرت پایین بکشد و گزینه مدنظر آمریکا از حزب اپوزیسیون ونزوئلا را به جای او بنشاند. بدین ترتیب تمامی سیاست‌های نفتی و همچنین ژئوپلتیکی آمریکا در ونزوئلا به‌راحتی پیش خواهد رفت.ونزوئلا از لحاظ موقعیت جغرافیایی به نوعی «حیاط خلوت آمریکا» به‌شمار می‌رود. در سال‌های اخیر حضور چین و روسیه در این منطقه افزایش یافته و همین مسئله آمریکا را نگران کرده است. واشنگتن بیم آن دارد که نفوذ چین در ونزوئلا بیش از پیش تشدید شود و شرایط را در آینده برای آمریکا دشوار کند.