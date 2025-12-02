میلی صفحه خبر لوگو بالا
خط قرمز شورای نگهبان برای جمهوریت و اسلامیت نظام

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بازنگری نیست چراکه تغییر چنین مواردی، ماهیت نظام سیاسی را تغییر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۶۵
| |
315 بازدید
خط قرمز شورای نگهبان برای جمهوریت و اسلامیت نظام

نشست علمی با موضوع قانون اساسی بعد از ظهر روز (دوشنبه ۱۰ آذر) به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت قانون اساسی با حضور هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در محل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه ۲۵ شهید ناظر انتخابات که در این جنگ به شهادت رسیدند، گفت: تصور دشمن این بود که با به شهادت رساندن فرزندان این سرزمین می‌تواند جلوی توسعه علم را بگیرد و مسیر را مسدود کند؛ اما نمی‌داند که انگیزه‌ها بیشتر و اراده‌ها مستحکم‌تر می‌شود.

جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بازنگری نیست

طحان نظیف در ادامه به جایگاه رفیع قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی، قانون مادر است. مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های یک ملت در این سند منعکس شده است. وقتی قانون اساسی می‌خوانیم، در کنارش، انگار تاریخ و سوابق تاریخی و آنچه بر این سرزمین و مردمانش گذشته را هم می‌خوانیم.

وی در ادامه اظهار کرد:  قانون اساسی برخی کشورها را که می‌خوانید، می‌بینید نسبت به ارتش و موضوعات نظامی خیلی با احتیاط برخورد کرده، یا در قانون اساسی برخی دیگر از کشورها نسبت به مقوله جمهوریت حساسیت به خرج داده شده است. در کشور ما هم همین موضوعات هست؛ جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بازنگری نیست، چون تغییر چنین مواردی، ماهیت نظام سیاسی را تغییر می‌دهد.

مردم درگیر فرآیند تصویب قانون اساسی بودند

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری فرآیند تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، به مشارکت فعال مردم در آن مقطع اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰۰ پیشنهاد از سوی اقشار مختلف مردم، از فرهیختگان تا حوزویان به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارسال شد. مردم درگیر این فرآیند بودند و مذاکرات مستقیم از صداوسیما پخش می‌شد.

وی افزود: یکی از اعضای آن مجلس تعریف می‌کرد که تصورم این بود مردم ما را نمی‌شناسند، اما وقتی به حوزه انتخابیه رفتم، مردم با عتاب و اعتراض گفتند چرا مدام با یک موضوع مخالفت می‌کنی؟ و این یعنی مردم در جریان جزئیات اظهارنظرهای نمایندگان بودند.

قانون اساسی حتی برای شهادت یا فوت رئیس جمهور نیز ساز وکار لازم را دیده است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به کارآمدی قانون اساسی در بحران‌ها تصریح کرد: مثال نزدیک آن، اتفاقی بود که برای ریاست محترم فقید کشورمان، آیت‌الله رئیسی افتاد. همه ناراحت و در حزن و اندوه بودند، ولی کسی با ابهامی مواجه نبود؛ چرا که قانون اساسی حتی برای چنین روزهایی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روند برگزاری انتخابات زودهنگان در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: ساعت ۸ صبح خبر شهادت اعلام شد و ما ساعت ۱۰ با موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام جلسه داشتیم و تا شب همه‌چیز مشخص و زمان‌بندی انتخابات اعلام شد.

یکی از ایرادات اساسی مطالبه کم اجرای قانون اساسی است

وی با بیان اینکه به همان اندازه که از این قانون فاصله گرفتیم، پیش نرفتیم، تصریح کرد: یکی از اشکالات ما این است که در کشور اساساً به این قانون کم مراجعه می‌کنیم، کم مطالعه‌اش می‌کنیم و کم مطالبه‌اش می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم حقوقی برای شهروندان یادآور شد: بر اساس همین قانون، هر شهروند جمهوری اسلامی می‌تواند نسبت به مصوبات مختلف در کشور، اگر آن را خلاف شرع یا قانون بداند، شکایت کند و دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کنند؛ این قابلیت افتخار دارد.

وی در پایان از دانشجویان و نخبگان خواست تا با برگزاری رویدادهای شبیه‌سازی و مطالعه دقیق اصول قانون اساسی، در ترویج و فرهنگ‌سازی این سند ملی کوشا باشند.

بر اساس این گزارش سخنگوی شورای نگهبان در جریان حضور در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به سوالات متعدد دانشجویان پاسخ گفت.

پیش از این نشست نیز سخنگوی شورای نگهبان با حضور در سلف دانشجویی، ضمن گفت‌وگو با دانشجویان ناهارش را با آنها صرف کرد.

خط قرمز شورای نگهبان طحان نظیف جمهوریت اسلامیت نظام
