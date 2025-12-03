میلی صفحه خبر لوگو بالا
چطور خرمالو بخوریم؟

یک پزشک متخصص طب سنتی می‌گوید: انسداد روده در اثر مسدود شدن مسیر روده اتفاق می افتد و دلایل زیادی دارد.
چطور خرمالو بخوریم؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالعات و مقالات علمی معتبر نشان می‌دهند که خرمالو به دو شکل می‌تواند روی دستگاه گوارش اثر بگذارد و باعث یبوست یا انسداد روده شود.

یک؛ می‌تواند در اثر رشد تومور در قسمت بیرونی روده و فشار به این لوله یا انسداد در اثر وجود تومور در داخل مجرای روده یا ایجاد یک التهاب و در نهایت تورم روده یا وجود یک جسم خارجی که فرد بلعیده و در این مسیر گیر کرده باشد یا به دلیل یبوست یا خوردن چیزهای غیرمتعارف مثلا موی سر باشد. در واقع هر چیزی که در لوله گوارش گیر کند سبب انسداد می‌شود.

دوم آنکه این انسداد می‌تواند در کل مسیر گوارشی از مری تا معده و روده اتفاق بیفتد که اگر جسم یا توده خیلی بزرگ باشد، قسمت ورودی‌ یا خروجی معده را مسدود می کند و معمولا به کمک جراحی و اقدامات جدی این انسداد را برطرف می کنند.

خرمالو خاصیت چسبندگی دارد

خرمالو یک میوه پاییزی با مزاج گرم و تر است که البته گرمی آن در حدی نیست که برای گرم مزاج‌ها محدودیت مصرف داشته باشد اما نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. خرمالو به دلیل داشتن ترکیبات تاننی اگر به تعداد زیاد مصرف شود در سیستم گوارش حالت چسبندگی پیدا کرده و گاهی می‌تواند انسداد ایجاد کند.


از طرف دیگر چون خرمالو بافت لزج و نرمی دارد اغلب افراد این میوه را به درستی نمی جوند و گذر سریع مواد غذایی از دهان به خصوص در مورد این میوه که حاوی مواد تاننی است سبب چسبندگی آن در روده و تشکیل توده‌ای سخت می‌شود. از دیدگاه طب سنتی، خرمالو به خصوص انواع گس آن قابض است و در افراد سبب بروز یبوست می‌شود.

کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن دارند یا جراحی‌های شکمی داشته اند، باید در مصرف خرمالو دقت بیشتری کنند. مصرف این میوه را به دلیل خاصیت چسبندگی در مسیر روده به کودکان زیر سه سال توصیه نمی کنیم.

مراقب توده‌های گیاهی بزوآر باشید

مطالعات و مقالات علمی معتبر نشان می‌دهند که خرمالو به دو شکل می‌تواند روی دستگاه گوارش اثر بگذارد و باعث یبوست یا انسداد روده شود.

خرمالوی نارس به دلیل داشتن تانن محلول بالا می‌تواند، ترشحات روده را کاهش دهد و حرکات گوارشی را کم کند. این فرایند باعث تشدید یبوست و در برخی افراد منجر به تشکیل «فیتو بزوآر» (توده‌های گیاهی سخت‌ شده از مواد هضم‌ نشده) می‌شود.

این توده‌ها در موارد شدید می‌توانند انسداد روده ایجاد کرده و حتی نیاز به درمان‌های پزشکی جدی از جمله جراحی داشته باشند. تحقیقات اخیر حاکی از این هستند که خرمالوهای رسیده و شیرین در مقدار کنترل‌ شده می‌توانند به دلیل فیبر بالا به بهبود حرکات روده و پیشگیری از یبوست کمک کنند.

اما مصرف زیاد یا نجویدن درست میوه ممکن است باعث تجمع فیبر در دستگاه گوارش و ایجاد توده‌های گیاهی بزوآر شود که خود می‌تواند منجر به انسداد روده گردد. برای اینکه از خواص خرمالو بهره ببریم و دچار یبوست یا انسداد روده نشویم، در مصرف خرمالو زیاده‌روی نکنید. فقط خرمالوی کاملاً رسیده و شیرین بخورید. میوه را خوب و کامل بجوید تا فیبرها بهتر هضم شوند. اگر خرمالو پوست ضخیم دارد، پوست آن را جدا کنید چون هضم سختی دارد.

 

