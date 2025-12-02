میلی صفحه خبر لوگو بالا
درخواست مادورو از ترامپ: من و خانواده‌‍‌ام را عفو کن

خبرگزاری رویترز مدعی شد مادورو از ترامپ درخواست عفو کامل کرده، اما با پاسخ سرد رئیس جمهور آمریکا مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۴۵
| |
2852 بازدید
|
۱۴
درخواست مادورو از ترامپ: من و خانواده‌‍‌ام را عفو کن

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در تماس تلفنی خود با ترامپ از او خواسته بود تا به وی و خانواده‌اش عفو کامل داده شود و تمامی تحریمهای آمریکا علیه وی برداشته شود. 

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، در این گزارش آمده است: چهار منبع آگاه از تماس ترامپ و مادورو اعلام کردند نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا پس از تماس تلفنی که با دونالد ترامپ داشته و ترامپ شماری از درخواست‌های او را رد کرده است، اکنون گزینه‌هایش برای کناره گیری و ترک کشور تحت تضمین آمریکا رو به اتمام است. 

به گزارش رویترز، این تماس که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) برقرار شد، پس از ماه‌ها فشار از جمله بمباران قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و تهدیدهای مکرر ترامپ برای گسترش عملیات نظامی به عملیات زمینی و تعیین کارتل دو لوس سولس- گروهی که دولت ترامپ می‌گوید مادورو را نیز شامل می‌شود- به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی صورت گرفت. این در حالی است که طبق این گزارش، مادورو و دولت او تمامی اتهامات مجرمانه را رد کرده و گفته‌اند آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا با هدف به دست گرفتن منابع طبیعی گسترده این کشور از جمله نفت ونزوئلاست. 

خواسته‎‌های مادورو از ترامپ

خبرگزاری رویترز در ادامه به نقل از سه منبع که نامی از آن‌ها نبرده مدعی شد: مادورو در این تماس به ترامپ گفت تمایل دارد تا ونزوئلا را ترک کند، مشروط بر اینکه به او و خانواده‌اش عفو کامل داده شود و تمامی تحریمهای آمریکا علیه او حذف شده و پرونده مهمی که او با آن در دادگاه بین‌المللی کیفری روبروست، مختومه اعلام شود. 

این سه منبع همچنین اعلام کردند مادورو در این تماس خواهان حذف تحریم‌ها از بیش از ۱۰۰ نفر از مقامات دولتی شده که بسیاری از آن‌ها از سوی آمریکا به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و یا فساد متهم شده‌اند. 

رویترز در ادامه به نقل از دو منبع مدعی شد: مادورو در این تماس همچنین از ترامپ می‌خواهد تا «دلسی رودریگز»، معاون وی تا زمان برگزاری انتخابات جدید، عهده دار یک دولت موقت شود. 

جواب ترامپ به مادورو

طبق گزارش رویترز، ترامپ بیشتر درخواستهای مادورو را در این تماس تلفنی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید رد کرد و به او گفت که تنها یک هفته مهلت داری تا همراه اعضای خانواده‌ات به مقصدی که دوست داری بروی. 
 
همچنین دو منبع اعلام کردند این مهلت برای خروج امن روز جمعه به پایان رسید وعدم توجه مادورو به این اولتیماتوم ترامپ سبب شد تا او روز شنبه حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
19
7
پاسخ
پروپاگاندای رسانه ای صهیونیستی آمریکایی دروغ هاشون روشروع کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
8
21
پاسخ
به پایان سلام کن استاد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
19
6
پاسخ
چک نخورده همه چی رو به باد داد. تفاوت ایمان و اعتقاد الهی و بی اعتقادی و دنیا طلبی که فقط ذلت خواری است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
چقدر زود باور شدی؟! ایمان و اعتقاد الهی باید حواسش به تبلیغات دشمن برای خالی کردن دل رقیب باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
6
2
پاسخ
معلوم نیست اینها راست باشه. شاید راست باشه شاید نباشه.

اغلب رسانه های معروف غربی در خدمت اهداف سیاسی هستند. رویترز و آسوشیتدپرس در گذشته اطلاعات دروغ علیه خود ما هم خیلی کار کرده اند.

با یک موچ خبری، مقاومت مردم کشورهای استقلال طلب رو خرد می کنن و خودشون سوار گرده مردم از همه جا بی خبر میشن و سالها سوار می مونن. بعد از چند دهه مردم متوجه میشن، ولی ثروتی که رفته دیگه بر نمی گرده.

استثنا هم هست، مثل ایندیپندنت و گاردین، ولی استثناست.
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
4
12
پاسخ
این مادرو خوب ترامپ را میشناسد و میداند که بجای شعار عمل میکند. ترامپ به او وقت داده که محترمانه ونزوئلا را ترک کند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
3
6
پاسخ
عاقبت اعتماد به روسیه!! حتی کمک هم نیامد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
7
2
پاسخ
ترامپ غلط کرد
روسیه و چین و ایران و سایر کشورهای استقلال طلب باید از ونزوئلا حمایت کنند و بعد از سرنگونی دولت قانونی آخ و وای فایده ای ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
4
0
پاسخ
چاههای نفتت رو منفجر کن و برو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
منفجر کنه که دیگه نه جایی راهش میدن و میمونه با مردمش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
0
پاسخ
مادورو بسیار شبیه زلنسکی شد آخر و عاقبتش و بین بازی قدرت های بزرگ له شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
1
پاسخ
دروغ رسانه ای !!!! همه اش دروغ !!!!
برای اینکه یاران مادورو ، ته دلشان خالی شود و مقاومت نکنند .
خدایا ترامپ و سایر مستکبران را به زمین سرد ، بزن .
شرشان را از جهان ، کوتاه فرما .......
