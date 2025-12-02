نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در تماس تلفنی خود با ترامپ از او خواسته بود تا به وی و خانواده‌اش عفو کامل داده شود و تمامی تحریمهای آمریکا علیه وی برداشته شود.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، در این گزارش آمده است: چهار منبع آگاه از تماس ترامپ و مادورو اعلام کردند نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا پس از تماس تلفنی که با دونالد ترامپ داشته و ترامپ شماری از درخواست‌های او را رد کرده است، اکنون گزینه‌هایش برای کناره گیری و ترک کشور تحت تضمین آمریکا رو به اتمام است.

به گزارش رویترز، این تماس که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) برقرار شد، پس از ماه‌ها فشار از جمله بمباران قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و تهدیدهای مکرر ترامپ برای گسترش عملیات نظامی به عملیات زمینی و تعیین کارتل دو لوس سولس- گروهی که دولت ترامپ می‌گوید مادورو را نیز شامل می‌شود- به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی صورت گرفت. این در حالی است که طبق این گزارش، مادورو و دولت او تمامی اتهامات مجرمانه را رد کرده و گفته‌اند آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا با هدف به دست گرفتن منابع طبیعی گسترده این کشور از جمله نفت ونزوئلاست.

خواسته‎‌های مادورو از ترامپ

خبرگزاری رویترز در ادامه به نقل از سه منبع که نامی از آن‌ها نبرده مدعی شد: مادورو در این تماس به ترامپ گفت تمایل دارد تا ونزوئلا را ترک کند، مشروط بر اینکه به او و خانواده‌اش عفو کامل داده شود و تمامی تحریمهای آمریکا علیه او حذف شده و پرونده مهمی که او با آن در دادگاه بین‌المللی کیفری روبروست، مختومه اعلام شود.

این سه منبع همچنین اعلام کردند مادورو در این تماس خواهان حذف تحریم‌ها از بیش از ۱۰۰ نفر از مقامات دولتی شده که بسیاری از آن‌ها از سوی آمریکا به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و یا فساد متهم شده‌اند.

رویترز در ادامه به نقل از دو منبع مدعی شد: مادورو در این تماس همچنین از ترامپ می‌خواهد تا «دلسی رودریگز»، معاون وی تا زمان برگزاری انتخابات جدید، عهده دار یک دولت موقت شود.

جواب ترامپ به مادورو

طبق گزارش رویترز، ترامپ بیشتر درخواستهای مادورو را در این تماس تلفنی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید رد کرد و به او گفت که تنها یک هفته مهلت داری تا همراه اعضای خانواده‌ات به مقصدی که دوست داری بروی.



همچنین دو منبع اعلام کردند این مهلت برای خروج امن روز جمعه به پایان رسید وعدم توجه مادورو به این اولتیماتوم ترامپ سبب شد تا او روز شنبه حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کند.