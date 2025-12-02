میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهلت سه‌روزه ترامپ به رئیس‌جمهور ونزوئلا!

«ترامپ در این تماس تلفنی، به رئیس جمهور ونزوئلا تا جمعه فرصت داد تا به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند».
کد خبر: ۱۳۴۳۵۱۰
| |
1181 بازدید

مهلت سه‌روزه ترامپ به رئیس‌جمهور ونزوئلا!

منابع مطلع ادعا می‌کنند که رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود، به او تا روز جمعه فرصت داده کشورش را ترک کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس: خبرگزاری «رویترز» بامداد سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع، جزئیاتی از تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی را افشا کرد.

این منابع در گفتگو با رویترز ادعا کردند: «ترامپ در این تماس تلفنی، به رئیس جمهور ونزوئلا تا جمعه فرصت داد تا به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند».

در این گزارش آمده است: «نپذیرفتن ضرب‌الاجل ترامپ توسط مادورو باعث شد رئیس جمهور آمریکا از بستن حریم هوایی ونزوئلا صحبت کند».

رویترز همچنین افزود: «مادورو از ترامپ خواست تا تحریم‌ها علیه بیش از ۱۰۰ مقام، از جمله کسانی که توسط آمریکا متهم شده‌اند را لغو کند».

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ مادورو ونزوئلا آمریکا اولتیماتوم خروج از کشور ترک کشور خبر فوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا هستیم
آغاز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا به دستور ترامپ
حکم ترور برای مادورو صادر شد
نیویورک تایمز: توطئه آمریکا برای براندازی مادورو شکست خورد
ترامپ برای ونزوئلا در کاخ سفید جلسه می‌گذارد
ترامپ دست به دامان مذاکره با مادورو شد
وزیر خارجه ونزوئلا خواهان دیدار ترامپ و مادورو
مادورو: آماده گفتگو با ترامپ هستم
دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مادورو: آمریکا قصد بمباران ونزوئلا را دارد
«مادورو» با «ترامپ» کنار آمد!
واشنگتن:نشانه‌ای از تَرک قدرت توسط مادورو نیست
تهدید آمریکا علیه مادورو به خاطر بازداشت چهره‌های اپوزیسیون
مادورو: از نبرد نمی‌ترسیم
مادورو خطاب به ترامپ: دست از سر ونزوئلا بردار!
کاراکاس نقشه ضربه آمریکا به ۳ ستون اصلی در ونزوئلا را فاش کرد
واکنش ونزوئلا به تهدیدهای خشونت آمیز ترامپ
نماینده آمریکا: مادورو هرچه زودتر به کوبا یا روسیه برود
مادورو: آمریکا از ما می‌دزدد و خرده نان تحویل‌مان می‌دهد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۹۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۷۹ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005dVW
tabnak.ir/005dVW