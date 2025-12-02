«ترامپ در این تماس تلفنی، به رئیس جمهور ونزوئلا تا جمعه فرصت داد تا به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند».

به گزارش تابناک به نقل از فارس: خبرگزاری «رویترز» بامداد سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع، جزئیاتی از تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی را افشا کرد.

این منابع در گفتگو با رویترز ادعا کردند: «ترامپ در این تماس تلفنی، به رئیس جمهور ونزوئلا تا جمعه فرصت داد تا به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند».

در این گزارش آمده است: «نپذیرفتن ضرب‌الاجل ترامپ توسط مادورو باعث شد رئیس جمهور آمریکا از بستن حریم هوایی ونزوئلا صحبت کند».

رویترز همچنین افزود: «مادورو از ترامپ خواست تا تحریم‌ها علیه بیش از ۱۰۰ مقام، از جمله کسانی که توسط آمریکا متهم شده‌اند را لغو کند».