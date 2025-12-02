میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا ترامپ به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی می‌رود؟

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۰۵
| |
633 بازدید

آیا ترامپ به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی می‌رود؟

تا آغاز مراسم قرعه‌کشی جام جهانی تنها سه روز دیگر باقی مانده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جمعه در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در مرکز کندی واشینگتن حضور خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آمریکا همراه با کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. شبکه خبری «فرانس ۲۴» فرانسه نیز گزارش داده است که بیشتر مسابقات، از جمله فینال در خاک آمریکا برگزار خواهند شد. این اولین دوره‌ جام جهانی است که با حضور ۴۸ تیم ملی برگزار می‌شود.

ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در مرکز کندی حضور خواهد یافت. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جمعه پیش رو در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد.

آیا ترامپ به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی می رود!

شیوه قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶

بر اساس اطلاعیه فیفا سه میزبان در گلدان یک قرار خواهند گرفت. ۳۹ تیم دیگر نیز بر اساس رتبه‌بندی جهانی فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ در چهار گلدان دیگر تقسیم می‌شوند. دو توپ مربوط به تیم‌هایی که از طریق پلی‌آف جهانی و ۴ توپ مربوط به تیم‌هایی که از طریق پلی‌آف اروپا صعود می‌کنند، در گلدان ۴ قرار خواهند گرفت.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مراسم قرعه‌کشی جام جهانی آمریکا ترامپ قرعه کشی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وکیل روسی که با فرزند ترامپ دیدار کرده بود، به پولشویی متهم شد
ترامپ یک قانون دیگر اوباما را لغو کرد
جوانترین عضو کنگره آمریکا: شکی نیست که ترامپ یک نژادپرست است
دیدار پنس با اعضای دموکرات کنگره بر سر تعطیلی دولت
ترامپ: عجله‌ای برای معرفی گزینه‌های دایمی کابینه ندارم
1470 دقیقه تبلیغات انتخاباتی برای هر کاندیدای ریاست جمهوری
برآورد ضربه کرونا به اقتصاد آمریکا
اعتصاب عمومی در آمریکا، ضد ترامپ
شرط ترامپ برای پذیرش توافق هسته ای با ایران
تلویزیون دولتی روسیه ترامپ را "عامل" این کشور خواند
اوکراین: ترامپ هیچ فشاری بر زلنسکی وارد نکرد
مسخره کردن یک ایالت از سوی وزیر دادگستری ترامپ
آمریکا زرادخانه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد
شرایط پناهندگی آمریکا سخت‌تر می‌شود
ترامپ: اوضاع با کره شمالی خوب پیش می‌رود
سامی یوسف: ترامپ برای آمریکا خطرناک است
انتصاب رئیس اداره امنیت ملی آمریکا
ورود 40 ایرانی به آمریکا پس از لغو فرمان ترامپ
نگاه به اقدام‌های اخیر دونالد ترامپ از زاویه ای دیگر
نتیجه سخنرانی ترامپ در بازار طلا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۹۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۷۹ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005dVR
tabnak.ir/005dVR