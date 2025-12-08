دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد

تابناک: این شورا متشکل از چه کسانی است؟

رئیس شورای راهبری برنامهٔ هفتم، معاون اول رئیس‌جمهور است و تعدادی از وزرا و افراد دیگر عضو آن هستند. یعنی شما در دولت اگر پرسشی دربارهٔ برنامه دارید، وضعیت به این شکل نیست که صرفاً حکمی داده باشیم و بگوییم هر کس خواست کاری انجام دهد و بعد ببینیم چه می‌شود؛ خیر، اینجا صاحب دارد، راهبری دارد. نکتهٔ دوم که در برنامهٔ هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نبوده است ـ این است که من خوشبختانه می‌توانم به مردم عزیزمان بگویم این‌ها تجربهٔ برنامه‌ریزی درست و قابل‌قبول دولت محسوب می‌شود. یکی از این ویژگی‌ها «شورای راهبری» است و دیگری «نظارت سالانه بر برنامه». قبلاً، برنامه‌ها دارای نظارت پسینی بودند؛ یعنی برنامه تمام می‌شد و پس از پایان آن تازه بررسی می‌کردیم که برنامه چقدر تحقق یافته است. اکنون این نظارت پسینی نیست. کاری که اخیراً مجلس برای ارزیابی انجام داد در طول اجرای برنامه صورت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که پس از پایان هر سال، دولت گزارش می‌دهد که در طول آن سال چه اقداماتی انجام شده است. زیرا برنامه شکسته است؛ به این معنا که اهداف برنامه در طول پنج سال خرد شده و به نسبت سال به سال بررسی می‌شود. سال اول که اجرا شده، گزارش آن به مجلس ارائه می‌شود. این گزارش تقریباً یک ماه و نیم توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.کمیسیون برنامه و بودجه جمع‌بندی انجام می‌دهد و سپس گزارش به صحن علنی ارائه می‌شود. در جلسهٔ صحن علنی که دو روز فشرده از صبح تا شب ادامه داشت، وزرا و هیئت وزیران حضور داشتند. تکالیف هر وزارتخانه به‌طور جز به جز بررسی شد و در نهایت سازمان برنامه اعلام کرد که ۶۷ درصد از اهداف سال اول محقق شده است. یعنی از ۱۰۰ درصد اهدافی که باید در سال اول تحقق می‌یافت، ۶۷ درصد آن محقق شده است. بررسی‌ها در مجلس انجام شد؛ معاونت نظارت و کمیسیون‌های مجلس، به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه، جمع‌بندی خود را ارائه دادند. نتیجه نشان داد که موفقیت برنامه در سال اول حدود ۳۷.۹ درصد، یعنی تقریباً ۳۸ درصد بوده است. دولت و شورای راهبری آن در جریان این گزارش هستند و می‌دانند که نظارت مجلس به آن‌ها چه عددی داده است.مثلا مشخص شد که میانگین موفقیت در سال اول حدود ۳۸ درصد بوده و برای سال بعد باید مشخص شود که چه بخش‌هایی نیازمند پوشش بیشتر است و چه ضعف‌هایی باید جبران شود. کمیسیون‌های مجلس نیز این اطلاعات را دارند و می‌دانند که هر وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده است. به‌عنوان مثال، دیگر کمیسیون مجلس از دیگر وزیر مربوطه نمی‌پرسد: «فلان کار را انجام داده‌اید؟» می گوید به استناد فلان حکم برنامه چه کارهایی انجام شده، تا بررسی شود برنامه در کدام بخش‌ها به‌خوبی پیش رفته است. سپس تحقق شاخص‌ها، مانند رشد اقتصادی و پیشرفت پروژه‌ها، از دولت خواسته می‌شود و دولت به سمت تحقق این اهداف هدایت می‌شود. ممکن است دولت بگوید که منابع مالی کافی در اختیار ندارد و برخی اقدامات امکان‌پذیر نیست. اما نباید فراموش کرد که همهٔ احکام برنامه به پول وابسته نیستند. برخی اقدامات، مانند نگارش آیین‌نامه‌ها یا مدیریت انرژی، در آن قسمت به منابع مالی نیاز ندارند و صرفاً اراده و اقدام لازم است. در اینجا مجلس کمک می‌کند تا رئیس‌جمهور و معاون اول متوجه شوند که در دولت چه رخ می‌دهد. پس از پایان سال و اجرای برنامه، دیگر نمی‌گوییم که برنامهٔ پنجم چنین رشد داشته یا برنامهٔ ششم به چه نتیجه‌ای رسیده است. نتیجهٔ نهایی همین است که اگر اقدامات صحیح صورت نگیرد، ممکن است قدرت علمی و اقتصادی کشور در منطقه کاهش یابد. این اقدام در مجلس برای برنامهٔ هفتم انجام شد و می‌تواند یک مدل خوب باشد. اگر بتوانیم به‌خوبی از آن بهره ببریم و برنامهٔ هفتم را به سمت تحقق اهداف هدایت کنیم، قدم‌به‌قدم به آن هدف قشنگ و امیدبخش که شما اشاره کردید، نزدیک خواهیم شد.

تابناک: سوای از بحث‌های استیضاح و این مسائل که دربارهٔ چند وزیر مطرح است، اگر سال بعد ارزیابی انجام شود و باز هم یک وزارتخانه در ته جدول قرار گیرد ارزیابی چیست؟

اگر مشاهده شد که آن وزارتخانه هیچ پیشرفتی نداشته، استیضاح آن از منظر مجلس، دولت و مردم منطقی خواهد بود. در این شرایط گفته می‌شود که «این وزارتخانه تکان نخورده است» و این رویکرد درست است.

تابناک: شما الان عضو کمیسیون انرژی هستید کمیسیونی که پر از ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف است. حالا چگونه به آن سمت کشیده شدید و مسائل متنوع این کمیسیون چگونه مطرح شد؟

کمیسیون انرژی، به‌ویژه در شرایط کنونی، جزو مهم‌ترین کمیسیون‌هاست و افراد دانشمند زیادی در آن حضور دارند. کارهای خوبی در این کمیسیون در حال انجام است. ما در کمیسیون انرژی در حوزه‌های مربوط به نفت، گاز، بنزین، سوخت به‌طور کلی گازوئیل و سایر موارد مرتبط با ناترازی، ورود داشته‌ایم. کمیسیون در حوزه برق نیز ورود دارد؛ اما ورود آن صرفاً نظارتی نیست؛ بلکه ورود تقنینی و ارائه راه‌حل است. دربارهٔ بنزین، راه‌حلی را ارائه دادیم و به دولت ارائه شد؛ راه‌حلی که بدون ایجاد تنش در جامعه، مشکل بنزین را مرتفع کند، مصرف را متعادل سازد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود. مشکل گازوئیل نیز در برنامه حل شد و در برنامه هفتم تصویب شد. برای جلوگیری از قاچاق سوخت، راه‌حل منطقی و شدنی ارائه دادیم.

در حوزه‌های دیگر، مانند برق، متأسفانه در برنامه ششم نصف اهداف تولید برق محقق شد. یعنی از ۲۵ هزار مگاوات تولید برق پیش‌بینی شده، حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات تولید شد؛ نصف این برنامه تحقق پیدا کرد متاسفانه دهه ۹۰ دهه سوخته و نابودی اقتصادی کشور بود. این امر، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد. در حوزهٔ مصرف برق نیز وضعیت مشابه بود و مصرف افزایش یافت. در برنامه هفتم، اقدامات اصلاحی انجام شد. تولید انرژی نو و تجدیدپذیر به ۱۲ هزار مگاوات ارتقا یافت و ۲ هزار مگاوات انرژی هسته‌ای در نظر گرفته شد. حوزهٔ خورشیدی و هسته‌ای دیده شد. بهینه‌سازی خطوط انتقال و بهینه سازی نیروگاه‌ها نیز در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که راندمان نیروگاه‌های گازی ترکیبی در کشور حدود ۳۸ درصد میانگین در دنیا است. و این ۵۵ درصد است. برنامهٔ هفتم مقرر کرده است که سالانه میانگین یک درصد راندمان نیروگاه ارتقا یابد؛ این شامل نیروگاه‌های موجود و نیروگاه‌های جدید است، به‌گونه‌ای که در پایان برنامه راندمان بالای ۵۵ درصد باشد. این یک تکلیف برنامه‌ای مهم است. مادهٔ ۴۶ برنامه، که به نظر بسیاری از کارشناسان جزو مهم‌ترین مواد برنامه است و می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد، پیش‌بینی شده است. این ماده از حوزهٔ انرژی است و تاسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی را شامل می‌شود.

تابناک: شخصی که در این حوزه منصوب شده‌، حواشی زیادی مطرح شد؛ بخشی از این حواشی مربوط به گرایش‌های سیاسی ایشان است که محل نقد و بررسی قرار گرفته اما موضوع مهم‌تر، پیش از آنکه به فرد منصوب‌شده بپردازیم، این است که ابتدا دربارهٔ کمیسیون سؤال کنم و سپس به موضوع تخصص ایشان برسم.

وضعیت ما در کمیسیون، ورود تخصصی به موضوعات حوزهٔ انرژی اعم از انرژی اتمی، انرژی برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است. کمیسیون بر این حوزه‌ها نظارت جدی دارد. برای نمونه، در زمینهٔ مشعل‌سوزی، کمیسیون نظارت مستقیم دارد و در چارچوب تکالیف برنامهٔ هفتم این موضوع را پیگیری می‌کند و در جمع‌آوری آن به دولت کمک می‌کند. خوشبختانه دولت نیز در این زمینه ورود کرده و ما نیز در حوزهٔ انرژی خورشیدی و سایر حوزه‌ها در حال همراهی و پیگیری هستیم. بسیاری از تکالیف برنامهٔ هفتم وابسته به منابع مالی نیستند؛ نه آنکه به پول نیاز نداشته باشد اما گرهٔ کار، پول نیست، بلکه مدیریت است.