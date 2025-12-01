میلی صفحه خبر لوگو بالا
راز پیشنهاد آمریکایی‌ها به رضاپهلوی افشا شد!

مشکل ذاتی غرب فقط با جمهوری اسلامی نیست؛یعنی این‌گونه نیست که اگر روزی برسد که جمهوری اسلامی در کار نباشد آنان دست از سر ایران برمی‌دارند؛آن ها اصولا به دلیل موقعیت حائل ایران، با ایران قوی و مستقل و یکپارچه مخالف هستند.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۸
| |
844 بازدید

راز پیشنهاد آمریکایی‌ها به رضاپهلوی افشا شد!

به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ این نقل درست است که گفته شده آمریکایی‌ها یکی دو روز پس از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲روزه به ربع پهلوی می‌گویند، بعد از تغییر نظام جمهوری اسلامی، تو پادشاه ایران خواهی شد، اما پادشاه مرکز ایران! تصور پادشاهی بر شمال‌غرب و جنوب‌شرق ایران را از فکر و ذهن خارج کن!

لذا تأکید می‌شود،فردای پس از جمهوری اسلامی، خبری از آغاز یک سیستم دموکراتیک و ایران قوی و یکپارچه نیست؛فردای پس از جمهوری اسلامی آغاز اجرای پروژه تاریخی تجزیه ایران و شروع چند حاکمیت ضعیف و تو سری خور در سرزمین فعلی ایران خواهد بود.با این تفاوت که این‌بار قدرت‌های شیطانی به‌گونه‌ای انتقام خواهند گرفت که ایران قوی، امن و پیشرفته هیچ‌گاه سر بلند نکند.

