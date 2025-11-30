قیمت دلار توافقی در بازار ارز امروز 9 آذر

دلار توافقی امروز با عبور از مرز ۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد؛ در حالی که یورو و درهم نیز رشد کردند و بانک مرکزی همچنان بر رفع تعهدات از مسیر بازار تجاری تأکید دارد.

نرخ دلار توافقی (اسکناس) امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار ارز تجاری به ۷۳ هزار و ۷۵۵ تومان رسید؛ رقمی که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز با رشد روزانه، ۷۱ هزار و ۶۰۶ تومان اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در بخش سایر ارزها، نرخ اسکناس درهم امارات به ۲۰ هزار و ۸۳ تومان و حواله آن به ۱۹ هزار و ۴۹۸ تومان رسید. اسکناس یورو نیز در بازار ارز تجاری با قیمت ۸۵ هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد و حواله یورو رقم ۸۳ هزار و ۴۸ تومان را ثبت کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌های اخیر خود همچنان تأکید می‌کند که رفع تعهدات ارزی فقط از مسیر عرضه ارز در بازار تجاری امکان‌پذیر است. از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از کنار گذاشتن سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی در همین بازار متمرکز شده؛ اقدامی که دولت هدف آن را نزدیک‌سازی نرخ آزاد و تجاری و کاهش رانت ارزی عنوان کرده است.