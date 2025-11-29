میلی صفحه خبر لوگو بالا
داغدار شدن ۴ خانواده ایرانشهری با مشروبات تقلبی

رئیس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) ایرانشهر گفت: مصرف مشروبات الکلی دست ساز در شبانه روز گذشته منجر به فوت چهار نفر و مسمومیت پنج نفر از شهروندان این شهرستان شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۰۰
| |
3 بازدید
داغدار شدن ۴ خانواده ایرانشهری با مشروبات تقلبی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، عبدالرئوف بختیاری شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، شماری از شهروندان یکی از مناطق همجوار ایرانشهر، بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز، به این بیمارستان مراجعه کردند که متأسفانه از این تعداد چهار نفر به دلیل آسیب شدید به اندام‌های حیاتی جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: پنج نفر دیگر نیز با وضعیت مسمومیت تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد سه نفر باحال مساعد ترخیصعکس آرشیوی است. و ۲ نفر دیگر نیز تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند.

رئیس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) ایرانشهر ضمن هشدار درباره عوارض مرگبار مصرف مشروبات الکلی بویژه انواع دست ساز، ادامه داد: مسمومیت با متانول موجود در این مشروبات، به‌ویژه انواع تقلبی، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن باعث نارسایی کلیه‌ها، نابینایی و حتی مرگ شخص مصرف کننده شود.

دستگیری سه نفر عامل توزیع مشروبات الکلی مسموم در ایرانشهر

فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: در پی مسمومیت چند نفر از شهروندان که منجر به فوت چهار نفر به علت مصرف مشروبات الکلی مسموم در این شهرستان شده بود تیم ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

سرهنگ مرتضی نوری پناه افزود: بلافاصله مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی سه نفر از توزیع کنندگان مشروبات الکلی را شناسائی و دستگیر که تحقیقات میدانی برای کشف زوایای دیگر موضوع ادامه دارد.

سیستان و بلوچستان ایرانشهر مشروبات الکلی مشروبات تقلبی مشروبات دست ساز مسمومیت مسمومیت الکلی
