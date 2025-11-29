۰۸/آذر/۱۴۰۴
Saturday 29 November 2025
۲۲:۴۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
خارجی
بازدید
1194
1194
بازدید
پ
اینفوتابناک | بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان
در اینفوگرافیک زیر، تابناک بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان را معرفی کرده است.
کد خبر:
۱۳۴۲۹۹۴
تاریخ انتشار:
۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱
29 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۲۹۹۴
|
۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱
29 November 2025
|
1194
بازدید
1194
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
صادرات
گوشت گاو
کشورهای جهان
برزیل
استرالیا
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هستهای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمیشود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقف صادرات گوشت گاو برزیل به چین
برزیل به تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس میپیوندد
کاهش ۲ درصدی صادرات سنگ آهن برزیل
کاهش ۲۹ درصدی تولید گوشت قرمز
چرا صادرات ایران به برزیل رشد نمیکند؟
صادرات گوشت برزیل در ماه نوامبر رکورد زد
واردات گوشت گاو در اوج به هم ریختگی بازار نصف شد
مصرف "گوشت گاو" میتواند باعث ابتلا به ۱۶ بیماری شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم
الی گشت
آخرین اخبار
دعوای ارث و میراثی به «آدمربایی» ختم شد
داغدار شدن ۴ خانواده ایرانشهری با مشروبات تقلبی
وضعیت فرودگاه کاراکاس در پی تهدید ترامپ! + عکس
انفجار تانکر سوخت در سامرا
اخبار ضد و نقیض درباره شلیک موشک به عراق
بازداشت ۷ بازیگر سرشناس با ۳۸ لیتر مشروب
سهم ۶۰ درصدی اجاره و خوراکیها از وزن تورم
اینفوتابناک | بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان
بازی مافیای چند دختر و پسر نوجوان به سرقت انجامید!
مهمانی جنجالی زوج جوان را به طلاق رساند
مدارس ۷ شهر آذربایجان غربی فردا تعطیل شد
عقبگرد ۲ هزار دلاری بیت کوین در معاملات امروز
تخم مرغ دانهای ۸ هزار تومان!
تاکید پزشکیان بر تغییر جدی سوخت خودروها
مدارس کرمانشاه تعطیل شد
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
آقای بازیگر: میخواهم زودتر زندگیام تمام شود!
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازهنفس در میدانهای بیرحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
محسن رضایی: آمریکاییها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را میشکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف میکنند!
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
آیا مدارس تهران تعطیل میشوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
بازیکنان پرسپولیس با همسران بیحجاب در یک مراسم!
تغییر چهره بازیگران سریال آنام بعد از 8 سال
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد میمیرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودروهای خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
(۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
(۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بیحجاب در یک مراسم!
(۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
(۱۰۱ نظر)
بهزودی نخستین استاندار زن کشور معرفی میشود
(۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیفتان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خوابتان را در خیابان نپوشید
(۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
(۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
(۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته میشود
(۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکردهایم / به دنبال حبس زدایی هستیم
(۶۵ نظر)
آقای بازیگر: میخواهم زودتر زندگیام تمام شود!
(۵۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
(۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
(۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقهتان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غولها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!
(۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
(۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dNC
tabnak.ir/005dNC
کپی شد