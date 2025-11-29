میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهمانی جنجالی زوج جوان را به طلاق رساند

زوجی به خاطر رابطه عاشقانه مرد قبل از ازدواج درخواست طلاق کردند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۹۲
| |
2 بازدید
مهمانی جنجالی زوج جوان را به طلاق رساند

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، همه چیز از یک مهمانی شروع شد، مهمانی‌ای که رویا و آرش را به بن‌بست در یک رابطه عاشقانه رساند.

رویا از آن شب و علت طلاق می‌گوید.

*چطور با همسرت آشنا شدی؟
برادر یکی از همسایه‌ها بود. یک روز آمد و گفت به پدر و مادرت بگو می‌خواهیم به خواستگاری بیاییم. من هم خیلی تنها بودم و قبول کردم.

*چرا تنها بودی؟
بعد از دانشگاه دیگر به شهر خودمان نرفتم، در تهران زندگی و کار می‌کردم. مستاجر بودم و تنها در یک خانه کوچک زندگی می‌کردم. فریبا زن همسایه به من گفت برادرش از من خوشش آمده و می‌خواهند به خواستگاری بیایند.

*همه‌چیز خوب پیش رفت؟
بله پدرم گفت، تو زن مستقلی هستی اگر خودت پسندیده‌ای و آدم خوبی است من هم حرفی ندارم.

*رابطه‌تان چطور پیش رفت؟  
ما با هم خوب بودیم. همدیگر را دوست داشتیم. آرش هم می‌گفت مرا دوست دارد ولی خب کارهایی کرد که دیگر نشد ادامه بدهیم.

*شوهرت به قاضی گفت اگر آن مهمانی را نرفته بودید این‌طور نمی‌شد؛ منظورش کدام مهمانی بود؟
یک روز خواهر آرش ما را برای تولد دعوت کرد. او هم تازه ازدواج کرده‌ بود. آنجا دختری به نام لاله را دیدم. او از من پرسید با آرش راحتی؟ حالت خوب است؟ گفتم چرا می‌پرسی، گفت قبلاً دوست‌پسر  من بود و ما با هم خوب نبودیم! من از تعجب شاخ درآوردم. واقعاً در موقعیتی بودم که دیگر نمی‌توانستم حرف بزنم. در خانه درباره‌اش با آرش حرف زدم و فهمیدم آنها مدتی نامزد بوده‌اند.
 
*خب آن ماجرا تمام شده، حالا چرا می‌خواهید جدا شوید؟
من دیگر نتوانستم به آرش اعتماد کنم. مطمئنم مسائل دیگری هست که به من نمی‌گوید.

*شوهرت می‌گوید به او شک داری.
درست می‌گوید، من همیشه فکر می‌کنم دروغ می‌گوید.

*خودت بیشتر اذیت می‌شوی.
بله من هم اذیت می‌شوم ولی مسبب این ماجرا آرش است.

*کاری کرده‌ای که شک‌هایت برطرف شود؟
گوشی‌اش را چک می‌کنم، رفت‌و‌آمدهایش را کنترل می‌کنم، حتی لباس‌هایش را می‌گردم. تا‌به‌حال چیزی پیدا نکرده‌ام.

*فکر نمی‌کنی این رفتار بسیار آزاردهنده است؟
من کسی نیستم که دروغ گفته است.

*نظر خانواده‌ات درباره طلاق چیست؟
نظری ندارد، آنها همه چیز را بر عهده من گذاشته‌اند.

*شوهرت هم طلاق می‌خواهد؟
بله. می‌گوید خسته شده. اصلاً او گفت بیا طلاق بگیریم. من می‌دانم حتماً کسی را زیر سر دارد و من مانع هستم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زوج جوان اختلافات خانوادگی درخواست طلاق زن شکاک زن و شوهر همسران
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدایی یک زوج به‌خاطر علاقه به بچه!
چگونه نگذاریم شعله عشق مان فروکش کند؟
توصیه وکلا به زنان برای دریافت مهریه
شایع‌ترین گلایه زنان از شوهر‌شان
شوخی دردسرساز با همسر که منجر به طلاق شد!
چالش اختلاف سیاسی در زندگی مشترک
شوهرم مرد خوبی است ولی علاقه‌ای به او ندارم
درخواست زن جوان برای طلاق از شوهر شرور
چگونه با شوهر خسیس رفتار کنیم؟
مهم‌ترین عوامل ناسازگاری زوجین
درخواست طلاق زن برای دروغ مصلحتی شوهر
در دعوای زن و شوهری «حلوا» خیرات می‌کنند؟
طلاق همسر به خاطر ورشکستگی عمو!
درخواست طلاق از زنی که شوهرش را سوال‌پیچ می‌کند!
تصورات اشتباه زوج ها درباره عشق
طلاق عاطفی چگونه اتفاق می‌افتد؟
درخواست طلاق برای تغییر رفتار شوهر بعد از بازنشستگی!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dNA
tabnak.ir/005dNA