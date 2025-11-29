میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله به ماشین داور بازی شمس‌آذر - پرسپولیس

افرادی با تعقیب ماشین داور VAR دیدار پرسپولیس مقابل شمس‌آذر، به خودروی او صدمه وارد کردند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۴۹
| |
789 بازدید
حمله به ماشین داور بازی شمس‌آذر - پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از دیدار شمس‌آذر و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، افرادی با تعقیب ماشین داور VAR این مسابقه، به خودروی او صدمه وارد کردند.

تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال میزبان پرسپولیس بود که با نتیجه دو بر یک شکست خورد.

باشگاه شمس‌آذر به عملکرد داوران در این مسابقه اعتراض داشت و حتی لیدر‌های این باشگاه به دلیل حضور در پشت در اتاق داوران و اظهارات‌شان محروم شدند.

پس از پایان بازی رضا مهدوی، داور VAR این بازی با ماشین شخصی خود ورزشگاه را ترک کرد و افرادی حدود ۲۰ کیلومتر این ماشین را تعقیب کردند و به ماشین این داور صدمه زدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماشین داور لیگ برتر فوتبال پرسپولیس شمس آذر صدمه داوران
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه عجیب‌ و جنجالی شمس آذر علیه پرسپولیس
برد سخت و پر حاشیه پرسپولیس در قزوین پیش از دربی/ شمس‌آذر مغلوب شد
ساپینتو: داوری دیروز پرسپولیس من را نگران کرد!
واکنش فوری فدراسیون به صحبت‌های ساپینتو
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dMT
tabnak.ir/005dMT