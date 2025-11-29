به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از دیدار شمسآذر و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، افرادی با تعقیب ماشین داور VAR این مسابقه، به خودروی او صدمه وارد کردند.
تیم فوتبال شمسآذر قزوین در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال میزبان پرسپولیس بود که با نتیجه دو بر یک شکست خورد.
باشگاه شمسآذر به عملکرد داوران در این مسابقه اعتراض داشت و حتی لیدرهای این باشگاه به دلیل حضور در پشت در اتاق داوران و اظهاراتشان محروم شدند.
پس از پایان بازی رضا مهدوی، داور VAR این بازی با ماشین شخصی خود ورزشگاه را ترک کرد و افرادی حدود ۲۰ کیلومتر این ماشین را تعقیب کردند و به ماشین این داور صدمه زدند.