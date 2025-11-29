درخواست فوری آمریکا از لبنان درباره موشک منفجر نشده

رسانه‌های عبری گزارش دادند آمریکا از دولت لبنان درخواست کرده موشکی را که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت منفجر نشده بود، پس بدهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌های عبری گزارش دادند آمریکا از دولت لبنان درخواست کرده موشکی را که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت منفجر نشده بود، پس بدهد.

روزنامه معاریو نوشت آمریکا از لبنان درخواست کرده موشکی را که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت منفجر نشده بود، تحویل بدهد. این موشک از نوع GBU-۳۹B از تولید شرکت بوئینگ آمریکا است.

این روزنامه نوشت روز جمعه گزارش نگران کننده‌ای درباره موشکی که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت منفجر نشد و شامل تکنولوژی‌هایی بود که روسیه و چین آن را در اختیار ندارند منتشر شد. آمریکا به سرعت با دولت لبنان تماس برقرار کرد و خواهان تحویل سریع این موشک شد.

به گفته این روزنامه نگرانی اصلی درباره این است که روسیه و چین می‌توانند از تکنولوژی این موشک بهره‌برداری کنند. این موشک شامل یک کلاهک جنگی بسیار کارآمد است که اجازه ایجاد آسیب بزرگ را می‌دهد.

در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت «علی طباطبایی» رئیس ستاد حزب الله لبنان به شهادت رسید.