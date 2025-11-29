نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: از نگاه بنده در شرایط کنونی دولت باید صادقانه به مردم بگوید گیر کار در کجاست که نتوانسته برخی از شعارهای انتخاباتی خود و حتی برخی از قوانین مصوب را اجرایی کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همراهی دولت، در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت برای حل مشکلات چیست، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمایشات مبسوطی را خطاب به مردم و مسئولان داشتند. مجلس دوازدهم از زمان آغاز به کار رویکرد تعامل و همراهی با دولت را داشته است. هر لایحه‌ای که دولت در خصوص بودجه یا سایر بخش‌ها داشته است، مجلس تلاش کرده تا دولت را همراهی کند.

اجرای طرح کالابرگ باید در اولویت دولت باشد

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این شرایط بهترین و مؤثرترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد بحث اجرای صحیح کالابرگ است، اظهار کرد: دولت در این شرایط باید به معیشت مردم توجه داشته باشد. مجلس هم اعلام آمادگی کرده و تا جایی که نیاز به اصلاح قوانین باشد، این کار را انجام می‌دهد.

همه ما تاثیر وحدت و همراهی را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی دیدیم که وحدت و همراهی در جنگ ۱۲ روزه چه نقشی داشت، تصریح کرد: همه ما دیدیم که وحدت و همراهی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چه تأثیری در پیروزی ما در این جنگ نابرابر گذاشت. الان هم همین اتحاد مقدسی که شکل گرفته، انسجامی است که یک ضرورت به شمار می‌آید؛ هم بین تمام قوا و هم بین مردم و مسئولین این انسجام باید تحکیم شود.

دولت نباید به نحوی عمل کند که مردم از قول‌های آن ناامید شوند

وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها راه گذر از مشکلات همین هم‌افزایی، وحدت، تعامل و خدمت صادقانه است، گفت: دولت باید در این شرایط به مردم خدمت صادقانه داشته باشد. دولت در این شرایط باید کاری نکند که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کند و مردم نسبت به قول‌هایی که داده شده ناامید شوند. حفظ این انسجام ملی شکل گرفته یک ضرورت است. هر فرد یا گروهی، فارغ از تفکر حزبی و جناحی، اگر خلاف این مسیر حرکت کند، در واقع مصداق خودویرانگری است. همه باید این را بپذیریم. البته از طرف دیگر، نظارت هم لازم است.

با مردم صادقانه صحبت کنیم

نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید با مردم صادقانه صحبت کند، خاطر نشان کرد: اگر با مردم صادقانه صحبت کنیم، مردم کاملاً می‌پذیرند که در برخی جا‌ها مشکلات یا گره‌هایی وجود دارد. مردم همواره در بزنگاه‌ها در صحنه حضور پیدا کرده و از حاکمیت، دولت و کیان ایران اسلامی دفاع کرده‌اند.

رئیس جمهور صادقانه به مردم بگوید گیر کار در کجاست

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید صادقانه تنگنا‌ها و مشکلات موجود را با مردم در میان بگذارد، خاطر نشان کرد: رئیس جمهور صادقانه به مردم بگوید که گیر در کجاست که نمی‌تواند به برخی از شعار‌های انتخاباتی خود عمل کند. به عنوان مثال در بحث سه نرخی کردن بنزین؛ رئیس جمهور باید صحبت‌های انتخاباتی خود را مدنظر قرار دهد و با مردم صادقانه صحبت کند. باید بحث بنزین را کاملا حلاجی کنیم.

باید شرکت‌های خودروسازی مجبور به تولید خودرو‌هایی با مصرف سوخت پایین شوند

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما توانستیم قانون واردات خودرو را درست اجرا کنیم، بیان کرد: آیا خودرو‌های برقی را درست وارد کردیم؟ اگر ما این‌ها را به درستی انجام دهیم، می‌توانیم به مردم بگوییم مابه تفاوت سوختی که باقی می‌ماند می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در حوزه کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروسازی شود. باید شرکت‌های خودروسازی مجبور شوند خودرو‌هایی با مصرف سوخت پایین تولید کنند. نمی‌گویم پنج درصد؛ حداقل سه درصد کاهش مصرف باید محقق شود.

با تعطیلی مشکل آلودگی هوا حل نمی‌شود

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با انتقاد از عدم اجرای قانون هوای پاک، افزود: اجرای این قانون نیاز به اعتبار چندانی ندارد. باید شفاف به مردم گفته شود که چرا این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. الان چهار روز است که مملکت تعطیل است؛ تهران تعطیل است. آیا با تعطیلی مشکل حل می‌شود؟ امکان ندارد. سری به خیابان‌ها بزنید؛ وضعیت مشخص است.

با کار فرهنگی و اجتماعی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد

وی افزود: طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب بر اساس پلاک انجام می‌شود، اما خداوکیلی سری به بازار بزنیم، می‌بینیم که شرایط چگونه است. دولت باید به میدان بیاید. هزینه‌های غیرضرور باید کاهش یابد. اصلاح ساختاری باید عملیاتی شود و خیلی از موارد دیگر باید مدنظر قرار گیرد. اجرای بسیاری از قوانین ما نیاز به بودجه ندارد؛ با یک کار فرهنگی و اجتماعی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

مردم حرف صادقانه را می‌پذیرند

یوسفی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت چیست، گفت: دولت باید صادقانه به مردم بگوید کجا مشکل داشته و نتوانسته اجرا کند. در جا‌هایی که نیاز به اصلاح قانون است، مجلس همراهی می‌کند. مردم ما خیلی فهیم هستند. اگر صادقانه با آنها صحبت کنیم می‌فهمند که گیر کار در کجا است.

نباید با موضع گیری علیه دولت آب به آسیاب دشمن ریخت

وی در ادامه با اشاره به ضرورت محور قرار دادن منافع ملی در شرایط کنونی کشور، خاطر نشان کرد: توصیه‌ام اول به خودم و سپس به دوستان، چه از جناح خودم و چه از جناح‌های دیگر، این است که در شرایط کنونی مهم‌ترین موضوع منافع ملی است؛ منافع ملی بر هر چیز ارجحیت دارد. خدایی‌نکرده موضع‌گیری‌ها و صحبت‌هایی که درباره دولت مطرح می‌شود؛ نباید آب به آسیاب دشمن بریزد.

دولت باید در مقام اجرا به مجلس پاسخگو باشد

یوسفی با اشاره به اینکه آنچه که از مجلس بیرون می‌آید باید صدای همدلی، وحدت و تعامل با دولت باشد، گفت: متقابلاً دولت نیز باید نسبت به مجلس همین روحیه را داشته باشد. تعامل واقعی بین دولت و مجلس مهم است. این‌طور نباشد که مجلس نهایت تعامل را داشته باشد، ولی دولت در مقام پاسخ‌گویی و اجرا پاسخگو نباشد؛ این تعامل یک‌طرفه نتیجه‌ای ندارد.