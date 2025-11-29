فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان+جزییات

حقوق بازنشسته‌های کشوری فرمول نسبتا پیچیده‌ای دارد. در سالی که به ماه‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم چهار گام در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری اثرگذار بود و حالا ممکن است با همین فرمول حقوق ۱۴۰۵ بازنشسته‌های کشوری تعیین شود.

ضریب ۲۰ درصدی مثل سال گذشه در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری حرف اول را می‌زند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ حقوق بازنشسته‌های کشوری وابسته به حقوق کارکنان دولتی است.بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مثل سال گذشته تصمیم به ارتقای ۲۰ درصد حقوق کارکنان دارد و همین ضریب در فرمول محاسبه حقوق بازنشسته‌ها نیز نقش خواهد داشت.

حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود

البته ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در تعیین عدد نهایی اهمیت دارد و سازوکار محاسبه رقم نهایی را کمی پیچیده می‌کند. حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود و شیوه محاسبه آن با مستمری بازنشسته‌های تامین اجتماعی متفاوت است.

حقوق بازنشسته‌های کشور در قدم اول با اضافه شدن درصدی به عدد آخرین حکم سال قبل تعیین می‌شود. به عنوان مثال بازنشسته‌ای که امسال ۱۶ میلیون تومان دریافی ماهانه داشته، ممکن است با ضریب ۲۰ درصدی در سال آینده ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند، اما در محاسبه رقم نهایی ماجرای همسان‌سازی هم وجود دارد. همان فاکتوری که به پیچیده شدن محاسبه حقوق بازنشسته‌های کشوری ختم می‌شود.

مرحله جدید همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها به ۱۴۰۵ موکول می‌شود.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در سال جاری ادامه پیدا کرد و طبق قانون تداوم این روند به سال سوم یعنی سال ۱۴۰۵ کشیده می‌شود. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشسته‌ها باید ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز ارتقا کند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت تا در سال سوم حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

حقوق بازنشسته‌های کشوری بعد از احتساب ضریب سالانه مرسوم، در چارچوب همسان‌سازی متناسب با مبلغ افزایش متناسب سازی مندرج در حکم سال قبل تقسیم بر ۴۰ درصد افزایش مرحله اول متناسب‌سازی جلو می‌رود. عدد حاصل به عنوان عدد کلی متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز شناخته می‌شود.

در مرحله بعد همین عدد را ضرب در ۳۰ درصد به عنوان افزایش مرحله دوم می‌کنند و نهایتا ضریب سال جدید نیز در فرمول محاسبه قرار می‌گیرد.

به زبان ساده‌تر در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها ابتدا عدد آخرین حکم سال قبل با درصد افزایش سنواتی جمع می‌شود و به این عدد نیز عدد حاصل از متناسب سازی مرحله دوم و ضریب آن اضافه خواهد شد.