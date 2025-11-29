میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان+جزییات

حقوق بازنشسته‌های کشوری فرمول نسبتا پیچیده‌ای دارد. در سالی که به ماه‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم چهار گام در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری اثرگذار بود و حالا ممکن است با همین فرمول حقوق ۱۴۰۵ بازنشسته‌های کشوری تعیین شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۹۴
| |
601 بازدید

فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان+جزییات

ضریب ۲۰ درصدی مثل سال گذشه در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری حرف اول را می‌زند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ حقوق بازنشسته‌های کشوری وابسته به حقوق کارکنان دولتی است.بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مثل سال گذشته تصمیم به ارتقای ۲۰ درصد حقوق کارکنان دارد و همین ضریب در فرمول محاسبه حقوق بازنشسته‌ها نیز نقش خواهد داشت.

حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود

البته ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در تعیین عدد نهایی اهمیت دارد و سازوکار محاسبه رقم نهایی را کمی پیچیده می‌کند. حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود و شیوه محاسبه آن با مستمری بازنشسته‌های تامین اجتماعی متفاوت است.

حقوق بازنشسته‌های کشور در قدم اول با اضافه شدن درصدی به عدد آخرین حکم سال قبل تعیین می‌شود. به عنوان مثال بازنشسته‌ای که امسال ۱۶ میلیون تومان دریافی ماهانه داشته، ممکن است با ضریب ۲۰ درصدی در سال آینده ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند، اما در محاسبه رقم نهایی ماجرای همسان‌سازی هم وجود دارد. همان فاکتوری که به پیچیده شدن محاسبه حقوق بازنشسته‌های کشوری ختم می‌شود.

حقوق بازنشسته‌هامرحله جدید همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها به ۱۴۰۵ موکول می‌شود.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در سال جاری ادامه پیدا کرد و طبق قانون تداوم این روند به سال سوم یعنی سال ۱۴۰۵ کشیده می‌شود. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشسته‌ها باید ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز ارتقا کند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت تا در سال سوم حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

حقوق بازنشسته‌های کشوری بعد از احتساب ضریب سالانه مرسوم، در چارچوب همسان‌سازی متناسب با مبلغ افزایش متناسب سازی مندرج در حکم سال قبل تقسیم بر ۴۰ درصد افزایش مرحله اول متناسب‌سازی جلو می‌رود. عدد حاصل به عنوان عدد کلی متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز شناخته می‌شود.

در مرحله بعد همین عدد را ضرب در ۳۰ درصد به عنوان افزایش مرحله دوم می‌کنند و نهایتا ضریب سال جدید نیز در فرمول محاسبه قرار می‌گیرد.

به زبان ساده‌تر در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها ابتدا عدد آخرین حکم سال قبل با درصد افزایش سنواتی جمع می‌شود و به این عدد نیز عدد حاصل از متناسب سازی مرحله دوم و ضریب آن اضافه خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازنشستگان حقوق بازنشستگی محاسبه حقوق دستمزد فرمول محاسبه حقوق کارکنان دولت
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احتمال تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال اجرا می‌شود
جدیدترین واریزی برای بازنشستگان
بازنشستگی در کدام کشورها به صرفه‌تر است؟
همه چیز در موردِ افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان
زمان واریز حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول
۵ کشور با بهترین سیستم‌های بازنشستگی در جهان
حقوق این افراد از مرداد ماه بیشتر می‌شود
ملاک محاسبه «حقوق بازنشستگی» چیست؟
پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
نسخه جدید برای تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی
تجمع بازنشستگان مقابل مجلس
وضعیت حقوق بازنشستگان در سال ۹۹
بازنشستگان و وضعيت بازنشستگي
افزایش حقوق شامل این بازنشستگان می‌شود
سازوکار محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگی تعیین شد
سن و حقوق بازنشستگی در دیگر کشورها چقدر است؟
یک اتفاق جدید برای حقوق بازنشستگان
تاریخ پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی+ جدول
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۲ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۵۶ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۵ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dLa
tabnak.ir/005dLa