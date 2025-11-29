عادت زشت ترامپ در اتاق خواب!

«مایکل وولف» نویسنده و زندگینامهنویس «دونالد ترامپ» فاش کرد که رئیسجمهور آمریکا از همان ابتدای ورودش به کاخ سفید در سال ۲۰۱۷ بهدلیل عادت غذایی «غیرمعمول» خود موجب ایجاد «یک جنجال بزرگ» شده بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وولف در یک پادکست گفت ترامپ «غذا خوردن در سالن غذاخوری کاخ سفید را دوست نداشت» و ترجیح میداد «در اتاق خواب غذا بخورد؛ احتمالاً در تختش!»
او گفت که وقتی رئیسجمهور آمریکا وارد کاخ سفید شده بود، در آن ماههای اول مانند یک «کودک وحشی» رفتار میکرد و دائما هم همبرگر میخورد!
«ژوآنا کولز» یکی از مجریان پادکست از وولف پرسید آیا ترامپ بهدلیل تهدیدها، مراقبتهای ویژهای درباره غذایش انجام میدهد و یا بهاصطلاح «پیشمرگ» دارد؟ وولف پاسخ داد که او از مکدونالد خرید میکند و چون غذاهای مکدونالد از قبل بستهبندیشده و توسط افراد لمس نمیشوند، ترامپ آنها را امن میداند.
او همچنین گفت که ترامپ ذائقهٔ متنوعی ندارد و رژیم غذاییاش عمدتا در گوشت گاو خلاصه میشود.