ترامپ گفته است «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس جمهور سابق هندوراس را که به اتهام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در حال گذراندن یک دوره طولانی حبس در آمریکاست، عفو می‌کند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ضمن اعلام این خبر در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تبریک به رئیس جمهور سابق هندوراس در مورد این عفو، نوشت: با هرناندز که شخصی محافظه‌کار است، بسیار ناعادلانه رفتار شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ نوشت: «من به خوآن اورلاندو هرناندز، رئیس جمهور سابق هندوراس که به گفته بسیاری از افرادی که برای آنها احترام زیادی قائلم، با او بسیار خشن و ناعادلانه رفتار شده است، عفو کامل و تمام‌عیار اعطا خواهم کرد.»

خوان اورلاندو هرناندز طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ رئیس جمهور هندوراس بود.

او که زمانی از متحدان آمریکا محسوب می‌شد، کمتر از دو سال پیش در دادگاهی در نیویورک در اتهام دسیسه برای واردات کوکائین به خاک آمریکا و مالکیت «تجهیزات مرگبار» از جمله مسلسل مجرم شناخته شد و ۴۵ سال حبس گرفت.

اما رئیس جمهور سابق هندوراس ضمن رد این اتهامات، در دادگاه اعلام بی‌گناهی کرده بود.

این سیاستمدار هندوراسی سه ماه بعد از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود به نیویورک مسترد شد و در آوریل ۲۰۲۲ هم دستگیر شد.

این عفو در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ خود را فردی سرسخت در مبارزه با مشکلات مواد مخدر معرفی می‌کند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، ترامپدر پست خود حمایتش را از نامزد ریاست جمهوری هندوراس، «ناصری آسفورا» از حزب ملی محافظه‌کار این کشور تکرار کرد و نوشت: «اگر او پیروز نشود، ایالات متحده پول خوبی خرج نخواهد کرد.»

حزب آسفورا در دوران هرناندز، که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ حکومت کرد و اندکی پس از ترک قدرت دستگیر شد، همکاری نزدیکی با واشنگتن برقرار کرد.

هیات منصفه منهتن در مارس ۲۰۲۴ هرناندز را به جرم پذیرش میلیون‌ها دلار رشوه برای محافظت از محموله‌های کوکائین به مقصد آمریکا متعلق به قاچاقچیانی که زمانی علنا اعلام مبارزه با آنها را کرده بود، گناهکار شناخت.

هندوراسی‌ها روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات، به پای صندوق‌های رای می‌روند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آسفورا، شهردار سابق «تگوسیگالپا» پایتخت این کشور، تقریبا با «ریکسی مونکادا» وزیر دفاع سابق از حزب چپ‌گرای حاکم LIBRE، و «سالوادور نصرالله» مجری تلویزیونی از حزب میانه‌رو لیبرال برابر است.

هندوراس از سال ۲۰۲۱ توسط رئیس جمهور «شیومارا کاسترو» اداره می‌شود، کسی که روابط نزدیکی با کوبا و ونزوئلا برقرار کرده است.

هر کاندیدی که در انتخابات روز یکشنبه اکثریت را کسب کند، بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ بر هندوراس حکومت خواهد کرد. برخی تحلیلگران سیاسی نگرانند که بیش از یک کاندیدا ممکن است ادعای پیروزی کند.

سازمان کشورهای آمریکایی و واشنگتن نگرانی خود را در مورد روند انتخابات هندوراس ابراز کرده و گفته‌اند که از نزدیک انتخابات را تحت نظر دارند.