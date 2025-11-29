ترامپ در صدد نابودی میراث بایدن!

دونالد ترامپ اعلام کرده است که قصد دارد بیشتر دستورهای اجرایی امضا شده توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، را لغو کند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی، ادعا کرد که بایدن خود این دستورات را امضا نکرده و گفت: «دیوانه‌های چپ رادیکال که بایدن را در اطراف میز زیبای رزولوت در دفتر بیضی احاطه کرده بودند، ریاست‌جمهوری را از او گرفتند» زیرا امضای او را با استفاده از دستگاه «اتوپن» [قلم خودکار] ــ ماشینی که از زمان اختراع آن، رؤسای‌جمهور آمریکا به‌طور معمول از آن استفاده کرده‌اند ــ ثبت کرده‌اند.

ترامپ گفت: «استفاده از اتوپن مجاز نیست مگر اینکه رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌طور مشخص آن را تأیید کرده باشد.» او ادعا کرد که این دستگاه بدون تأیید بایدن توسط افراد دیگر به کار رفته است و گفت که «تقریباً ۹۲٪» از همه دستورهای اجرایی بنابراین نامعتبر هستند.

او افزود: «جو بایدن در فرآیند اتوپن دخیل نبوده و اگر بگوید بوده است، به اتهام شهادت دروغ تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.»

ترامپ بارها ادعا کرده است که بایدن در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش دچار زوال بوده و تصمیم‌ها را خود نمی‌گرفته است. او همچنین بارها و بدون ارائه شواهد گفته است که مقامات دولت بایدن ممکن است با استفاده از اتوپن امضای رئیس خود را جعل کرده باشند و اقداماتی گسترده را بدون اطلاع او انجام داده باشند.

ترامپ همچنین بارها درباره اعتبار بخشش‌ها و دیگر اسنادی که بایدن با اتوپن امضا کرده، تردید افکنده است، با وجود اینکه رؤسای‌جمهور دیگر نیز طی دهه‌ها برای امضای اسناد مهم از این دستگاه استفاده کرده‌اند. خود ترامپ نیز در گذشته از اتوپن استفاده کرده است.

این اعلامیه گسترده پرسش‌های بسیاری درباره چگونگی لغو بخشش‌ها و دستورهای اجرایی بایدن ایجاد کرد، با توجه به اینکه استفاده از اتوپن برای رؤسای‌جمهور مجاز است ــ و هیچ مدرک ملموسی وجود ندارد که نشان دهد در پایان دوره دوم بایدن تلاشی برای دور زدن اراده او صورت گرفته باشد.

با این حال، پست ترامپ به سرعت توسط جمهوری‌خواهان مورد استقبال قرار گرفت.

«پروژه نظارت»، شاخه‌ای از بنیاد محافظه‌کار هریتیج که در سال ۲۰۲۲ با هدف «افزایش نظارت تهاجمی بر دولت بایدن» تأسیس شد و روایت مربوط به استفاده بایدن از اتوپن را به‌طور مداوم ترویج کرده است، در پستی در ایکس از ترامپ تشکر کرد.

این گروه نوشت: «از رئیس‌جمهور ترامپ برای اینکه تحقیقات تاریخی ما درباره اتوپن و یافته‌های آن را جدی گرفتید و دستور اقدام به دولت خود دادید، سپاسگزاریم.»

جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان که تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه است، نیز از این اعلامیه استقبال کرد و در ایکس نوشت: «من از رئیس‌جمهور ترامپ به‌خاطر بی‌اعتبار دانستن اقدامات اتوپنی رئیس‌جمهور بایدن تمجید می‌کنم.»

کمیته نظارت در ماه اکتبر گزارشی درباره استفاده بایدن از اتوپن منتشر کرد که بسیاری از ادعاهای گسترده را مطرح کرد اما هیچ مدرک ملموسی ارائه نداد که نشان دهد دستیاران برای اجرای سیاست‌ها بدون اطلاع بایدن تبانی کرده‌اند یا او از قوانین، بخشش‌ها یا دستورهای اجرایی امضا شده به نام او بی‌اطلاع بوده است.

این گزارش ادعا کرده بود که «پوشش‌دهی کاهش توانایی شناختی رئیس‌جمهور» توسط حلقه نزدیکان بایدن سازماندهی شده و ادعاهای مورد مناقشه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه وضعیت ذهنی رئیس‌جمهور چنان رو به وخامت گذاشته که مقامات کاخ سفید قادر بوده‌اند بدون اطلاع او سیاست‌هایی را اجرا کنند. این گزارش تمرکز زیادی بر بخشش‌هایی داشت که بایدن در دوران مسئولیتش صادر کرده بود و بسیاری از آنها ترامپ را خشمگین کرده بود.

دموکرات‌های حاضر در کمیته، این گزارش را یک «نمایش ساختگی» خواندند و تأکید کردند که گزارش هیچ مدرکی برای پشتیبانی از اتهامات ارائه نمی‌کند. کارشناسان حقوقی نیز هشدار داده‌اند که تلاش برای بی‌اعتبار کردن اقدامات اجرایی گذشته می‌تواند سابقه‌ای مشکل‌زا ایجاد کند، زیرا بسیاری از رؤسای‌جمهور دیگر نیز از اتوپن استفاده کرده‌اند.