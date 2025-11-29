تیپ جالب امیر قطر در آفریقا+عکس

سفر شیخ تمیم به کشور آفریقایی رواندا مورد توجه قرار گرفت و برند گوشی همراه و کفش او توجه‌ها را به خود جلب کرد.

عکس های تفریحی امیر قطر در آفریقا، مدل گوشی او را مشخص کرد: آیفون ۱۲. این عکس ها مربوط به سفر شیخ تمیم به کشور آفریقایی رواندا است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، او در این سفر در کنار دیدارهای رسمی، در کنار رئیس جمهوری رواندا به گردش در جنگل و بازدید از حیوانات پرداخت.

قبل از این گفته شد گوشی او آیفون ۱۳ است اما بررسی بیشتر مشخص کرد آیفون ۱۲ عادی است.

آیفون ۱۲ حدود ۵ سال قبل یعنی در سال ۲۰۲۰ رونمایی و فروش آن شروع شد.

این گوشی هنگام رونمایی در ۵ سال قبل، حدود ۷۰۰ دلار برای نسخه ۶۴ گیگابایتی قیمت داشت.

علاوه بر این کفش کتونی امیر قطر نیز در این عکس ها، باعث جلب توجه کاربران شبکه های اجتماعی شده است.

براساس متن های منتشر شده در اینستاگرام، این کتونی تولیدی شرکت " آن" (On ) و مدل Cloudtilt On Running است. همچنین قیمت این کتونی حدود ۱۷۰ دلار اعلام شده است.