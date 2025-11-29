رحمانالله لکنوال دههها پساز شکست وعدههای ارائه دموکراسی و رفاه آمریکایی در جنگهای ویرانگر افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳)، علیه مرکز این تصمیمات فاجعهآمیز ۲۴ سال گذشته (کاخسفید) دستبهسلاح شد. اقدام آشکار لکنوال یعنی تیراندازی به دو سرباز گارد ملی حوالی محل اقامت ترامپ، انعکاسی از سالها کشتار و ویرانی بدون هدف آمریکایی در منطقه غربآسیا ارزیابی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از جام جم؛ این تبعه ۲۹ ساله افغان در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه اسکان مجدد وارد آمریکا شده بود. لکنوال بهمدت یک دهه در ارتش افغانستان (اردوی ملی) خدمت کرده و در آن زمان از نیروهای ویژه آمریکا در کشور جنگزده پشتیبانی میکرد. در برنامه اسکان مجدد که در دولت بایدن اجرا شد، هزاران تبعه افغان که در جریان جنگ افغانستان به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند و پس از تسلط طالبان بر کشورشان در معرض خطر انتقام بودند، به ایالات متحده منتقل و اسکان داده شدند. اما هدفقرارگرفتن سربازان گارد ملی بهواسطه اقدام مسلحانه لکنوال، به رئیسجمهور آمریکا این فرصت را داده که تمایلات نژادپرستانه خود را بار دیگر عیان کند. درهمین راستا، ترامپ ادعا کرد: «تنها مهاجرت معکوس میتواند بهطور کامل این وضعیت را درمان کند.»
اشک تمساح قمارباز
با گشایش فرصتی جهت استفاده ابزاری از خشم افکارعمومی آمریکا نسبت به کشتهشدن یک نظامی این کشور، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا روز چهارشنبه گذشته همه درخواستهای مهاجرت مربوط به اتباع افغان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. افغانهای مقیم آمریکا گفتند از این بیم دارند که تیراندازی، فشارها را بر آنان افزایش دهد و ممکن است هدف حملات تلافیجویانه قرار گیرند. دونالد ترامپ اعلام کرده قصد دارد «ورود مهاجران» از تمام «کشورهای جهان سوم» به ایالات متحده را برای همیشه متوقف کند. او در پستی در شبکه تروثسوشال نوشت که این اقدام به آمریکا اجازه میدهد «بهطور کامل از نو سامان پیدا کند» و از سیاستهایی که به ادعای وی «دستاوردها و شرایط زندگی» بسیاری از آمریکاییها را تضعیف کردهاند، بازیابی شود.سکاندار کاخسفید جزئیاتی درباره این طرح ارائه نکرد همچنین نگفت که دقیقا کدام کشورها مشمول آن خواهند بود.رئیسجمهور آمریکا پیشتر در اوایل سال جاری یک ممنوعیت سفر برای شهروندان افغانستان و ۱۱ کشور دیگر که عمدتا در آفریقا و آسیا قرار دارند، اعمال کرده بود؛ همچنین، در دوره اول ریاستجمهوریاش نیز ممنوعیت سفر دیگر وضع شده بود که چندین کشور دارای جمعیت عمدتا مسلمان را هدف قرار میداد. در راستای همین روند، جرمی مککینی، رئیس انجمن وکلای مهاجرت آمریکا در گفتوگو با بیبیسی استدلال کرد که واکنش ترامپ به تیراندازی روز چهارشنبه گذشته در واقع نوعی «قربانیسازی» و انداختن تقصیرها بر گردن مهاجران در ایالات متحده محسوب میشود.
حکومت پلیسی رئیسجمهور
تلاش دولت ترامپ برای بازداشت تقریبا تمامی مهاجرانی که با روندهای اخراج روبهرو هستند، با موجی شدید و رو به افزایش از مخالفت در دادگاههای سراسر کشور مواجه شده است. این اقدام که با یک تغییر ناگهانی در سیاست اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در تاریخ ۸ ژوئیه آغاز شد، موجی از دادخواستهای اضطراری را بهدنبال داشت؛ آنهم پس از آنکه افراد هدف اداره مهاجرت در محل کار، در ساختمانهای دادگستری یا هنگام مراجعه منظم به ماموران مهاجرت دستگیر شدند. بسیاری از این افراد سالها و گاهی دههها، بدون هیچمشکلی در آمریکا زندگی کردهاند و درحال پیگیری پرونده پناهندگی یا سایر شکلهای وضعیت قانونی بودهاند.حداقل ۲۲۵ قاضی در بیش از ۷۰۰ پرونده حکم دادهاند که سیاست جدید دولت که همچنین افراد را از فرصت درخواست آزادی از دادگاه مهاجرت محروم میکند و احتمالا نقض قانون وحق دادرسی عادلانه است.این قضات که توسط تمامی رؤسایجمهور معاصر ازجمله۲۳نفر ازمنصوبان خود ترامپ انتخاب شدهاند، از دستکم ۳۵ ایالت هستند؛ بنا بر یک تحلیل پولتیکو از هزاران پرونده اخیر، شمار قضاتی که با موضع دولت مخالفت میکنند، در کمتر از یک ماه بیش ازدو برابر شده است.دولت ترامپ با این نتیجهگیری که میلیونها مهاجری که سالها در آمریکا زندگی کردهاند همچنان میتوانند بهعنوان افرادی «در حال درخواست ورود» به کشور تلقی شوند، شهروندان دیرینه سرزمین یانکیهارامشمول بازداشت اجباریای کرده که معمولا فقط برای تازهواردان بوده و چنین رویکرد پلیسیای از ۳۰ سال رویه حقوقی پیشین فرسنگها فاصله دارد.
معمار سیاستهای ضدمهاجرتی ترامپ
بدون حضور استیون میلر، مشاور رئیسجمهور درباره مساله مهاجران،اخراج گسترده این جمعیت بیپناه میسر نبود. استیون میلر، بهعنوان معمار اصلی سیاستهای مهاجرتی ترامپ، یک ایدئولوگ تمامعیار درحوزه«مهار مهاجرت» شناخته میشود. جهانبینی او برپایه کاهش گسترده مهاجرت،چه قانونی وچه غیرقانونی و ایجاد یک ساختار سختگیرانه برای ورود افراد به آمریکا استوار بود.تحت هدایت او،کاخ سفید مجموعهای ازسیاستهاراطراحی و پیش برد که هدفشان دشوارکردن هر مرحله از فرآیند مهاجرت، از وضع ممنوعیت سفر برای چند کشور، تا محدودیت شدید برای صدور ویزا، افزایش بازداشتهای مهاجرتی و محدودکردن پناهندگی بود. میلر باور داشت که مهاجرت انبوه تهدیدی برای هویت فرهنگی و امنیت آمریکاست و بنابراین مجموعهای از تصمیمات او بهسمت کوچککردن ورودی مهاجران در همه سطوح متمایل بود.