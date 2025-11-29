هشدار برای افزایش چشمگیر موارد ابتلا به آنفلوآنزا

یک ویروس شناس گفت: افزایش سه‌برابری موارد آنفلوآنزا و عبور از حد هشدار، نگرانی از آغاز موج تازه بیماری‌های تنفسی را بالا برده و ضرورت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر را برجسته کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یک استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از برنامه ملی پایش بیماری‌ها که در وزارت بهداشت بررسی شده است، نرخ ابتلاء به ویروس آنفلوآنزا، به‌ویژه نوع A، با جهشی قابل توجه مواجه شده و حدود ۱۴ درصد نمونه‌های بررسی‌شده را شامل می‌شود. این رقم بیش از سه برابر حد آستانه هشدار است و می‌تواند نشانه‌ای از ورود به یک دوره پرفشار بیماری‌های تنفسی در هفته‌های پیش رو باشد.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی، با تاکید بر اینکه این افزایش با شروع فصل آنفلوآنزا طبیعی است، توضیح داد: آلودگی هوا نیز می‌تواند با آسیب‌زدن به بافت ریه زمینه را برای عفونت‌های تنفسی فراهم‌تر کند و هم‌افزایی این دو عامل موجب شدت بیشتر بیماری شود.

وی با اشاره به وضعیت کشور‌های نیم‌کره جنوبی افزود: تجربه اخیر کره جنوبی و استرالیا نشان داد که فعالیت ویروس آنفلوآنزا در فصل سرد آنها بسیار بالا بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل شدت بیماری در سال جاری، کاهش استقبال مردم از واکسن آنفلوآنزا بوده است؛ به‌طوری که کمتر از یک‌سوم جمعیت واجد شرایط واکسن دریافت کرده‌اند.

به گفته این ویروس شناس، اگرچه کودکان معمولاً دچار بیماری شدید نمی‌شوند، اما «به‌عنوان یکی از عوامل انتقال ویروس به خانواده‌ها» نقش مهمی دارند و بیشترین موارد بستری و بیماری شدید نیز در افراد بالای ۶۵ سال مشاهده شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: واکسیناسیون نقش اساسی در کاهش بستری، عوارض شدید و حتی مرگ‌ومیر ناشی از آنفلوآنزا دارد و گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، کودکان، افراد با ضعف سیستم ایمنی، مبتلایان به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، و زنان باردار یا در آستانه بارداری باید در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت کشور گفت: در ایران نیز با توجه به افزایش اخیر موارد ابتلاء، مهم است بررسی کنیم واکسن تا چه میزان در دسترس مردم بوده و چه مقدار استقبال از آن صورت گرفته است.