گوسفند و گوساله گران شد

گزارش ها نشان می دهد که گوسفند زنده به طور میانگین ۳۴۱ هزار تومان و گوساله ۳۳۸ هزار تومان قیمت دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در استان تهران هر کیلو گوسفند زنده حداقل ۳۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵۵ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در استان اصفهان اما هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

در استان خراسان‌رضوی قیمت هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان و هر کیلو گوساله زنده ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. در استان فارس نیز قیمت هر کیلو گوسفند زنده ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان و گوساله زنده ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است.

در این میان، در استان همدان قیمت‌ هر کیلو گوسفند زنده حداقل ۳۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵۵ هزار تومان قیمت دارد. گوساله زنده هم حداقل ۳۲۵ و حداکثر ۳۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در استان مرکزی هر کیلو گوسفند زنده بین ۳۳۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان و گوساله زنده ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قیمت داشت.

