مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟

به‌دلیل تشدید آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفلوآنزا، مدارس برخی استان‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹۶
| |
322 بازدید
|
۱

مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟

 به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به‌دلیل تشدید آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفلوآنزا، مدارس برخی استان‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

آنفولانزا مدارس تعطیل آلودگی هوا استان ها دانش آموزان غیرحضوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
2
پاسخ
مجازی افت فاحش اموزشه
