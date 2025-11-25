میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۲۹
| |
605 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۴ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

112,773,000

طلای 18 عیار / 740

111,270,000

طلای ۲۴ عیار

150,363,000

طلای دست دوم

111,269,700

آبشده کمتر از کیلو

488,580,000

مثقال طلا

488,450,000

انس طلا

4,065.90

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,179,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,111,700,000

نیم سکه تک فروشی

609,400,000

ربع سکه تک فروشی

349,600,000

سکه گرمی تک فروشی

171,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,113,000,000

نیم سکه (قبل 86)

555,000,000

ربع سکه (قبل 86)

285,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

89,140,000

حباب سکه بهار آزادی

21,890,000

حباب نیم سکه

64,520,000

حباب ربع سکه

76,830,000

حباب سکه گرمی

37,120,000
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه طلا قیمت سکه قیمت طلا بازار سکه بازار طلا خرید سکه خرید طلا
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۶ آبان‌ماه
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۷ آبان
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان
قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان
قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه
قیمت جدید طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ آبان‌
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور + جدول
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ اردیبهشت
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۳۱ فروردین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۳ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005d9F
tabnak.ir/005d9F