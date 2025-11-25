قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۴ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,773,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
111,270,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
150,363,000
|
طلای دست دوم
|
111,269,700
|
آبشده کمتر از کیلو
|
488,580,000
|
مثقال طلا
|
488,450,000
|
انس طلا
|
4,065.90
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,179,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,111,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
609,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
349,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
171,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,113,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
555,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,140,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,890,000
|
حباب نیم سکه
|
64,520,000
|
حباب ربع سکه
|
76,830,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,120,000