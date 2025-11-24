«مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ به خبرنگاران گفت که «مرکز ثقل» اقتصادی نیز از آمریکا دور میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ایالات متحده در این نشست که در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، شرکت نکرد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این کشور را به ارتکاب نسلکشی علیه کشاورزان سفیدپوست متهم کرده و دلیل غیبت خود را همین موضوع عنوان کرده است.
واشنگتن همچنین ادعا میکرد که به دلیل عدم حضور ایالات متحده، تنها خلاصهای از گزارش رئیس گروه پس از این اجلاس باید منتشر میشد. با این حال، گروه ۲۰ روز یکشنبه بیانیهای صادر کرد.
«مرکز ثقل جهانی در حال تغییر است»
کارنی گفت که این نشست «کشورهایی را گرد هم آورد که نماینده سه چهارم جمعیت جهان، دو سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و سه چهارم تجارت جهان هستند و این بدون حضور رسمی ایالات متحده است». او گفت: «این یادآوری میکند که مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال تغییر است.»
به گفته نخستوزیر کانادا، تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای گروه ۲۰ در طول این نشست، علیرغم تحریم ایالات متحده، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. او همچنین گفت که کانادا به دنبال تقویت روابط با کشورهای مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، هند و چین است.
«ماکسیم اورشکین»، دستیار رئیسجمهور روسیه که هیئت مسکو را در این اجلاس رهبری کرد، آن را موفقیتآمیز خواند و افزود که تیم او «ارتباطات سازنده زیادی» با «کشورهای دوست» داشته و حتی از کشورهای «غیردوست» پیشنهاداتی در مورد همکاری اقتصادی و پروژههای مشترک دریافت کرده است.
«سیریل رامافوسا»، رئیسجمهور آفریقای جنوبی هم پیش از این اجلاس اظهار داشت که گروه ۲۰ «به جلو حرکت میکند» و «مورد آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت» و افزود که تصمیم ایالات متحده برای تحریم این نشست «به ضرر آنها» بوده است.